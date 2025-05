FCUpdate Team van het Jaar: wie vond jij dit seizoen de beste linksbuiten van de Eredivisie?

Nu het reguliere seizoen in de Eredivisie erop zit, gaat FCUpdate met jullie hulp op zoek naar het beste elftal van de competitie. Deze week nomineren we per positie een aantal spelers, waarna jullie het laatste woord krijgen en ons met een stem op onze Instagram-pagina mogen laten weten wie er een plekje in het Team van het Jaar verdient. Wie vonden jullie de beste linksbuiten van het seizoen 2024/25? Dit zijn de genomineerden!

Yoann Cathline (FC Utrecht)

Wedstrijden: 25 | Doelpunten: 6 | Assists: 5

Rafael van der Vaart gaf het op de dag van FC Utrecht - Ajax (4-0) 'heel eerlijk' toe in Studio Voetbal: "Utrecht heeft een paar buitenspelers die wel echt van de buitencategorie zijn." Daarmee doelde de oud-international op de uitblinker op de rechterflank die twee keer scoorde, Miguel Rodríguez, maar ook op Yoann Cathline. Die was een plaag voor Anton Gaaei en leverde die middag de assists bij zowel de 2-0 van Rodríguez als de 4-0 van Paxten Aaronson. De wedstrijd tegen de Amsterdammers was bovendien zeker niet de enige waarin Cathline zich dit seizoen positief wist te onderscheiden. De Domstedelingen verzekerden zich in april al van een langer verblijf van Cathline, die dit seizoen werd gehuurd van FC Lorient. De club activeerde - net als bij Rodríguez - de overeengekomen koopoptie, waardoor de Fransman nu vastligt tot medio 2028. "Ik voel me geweldig in het team en dit is gewoon heel goed nieuws voor mij, mijn familie, vrienden en iedereen om me heen. Ik kan hier het spel spelen dat ik wil, ik kom hier in mijn kracht. Ik heb goede teamgenoten, geweldige fans. Het verhaal klopt gewoon", toonde Cathline zich dolgelukkig met zijn definitieve overstap.

Igor Paixão (Feyenoord)

Wedstrijden: 34 | Doelpunten: 16 | Assists: 14

Artikel gaat verder onder video

Wát een seizoen heeft Igor Paixão erop zitten. De 24-jarige Braziliaan kwam in álle 34 Eredivisiewedstrijden die Feyenoord speelde in actie - en dat in een jaar waarin de Rotterdammers werden geplaagd door een heuse blessuregolf. 'Heel blijven' is echter de minst knappe prestatie die Paixão dit seizoen leverde. De linksbuiten was het hele jaar door beslissend voor Feyenoord, alleen Eredivisietopscorer Sem Steijn (FC Twente) was dit seizoen nóg vaker rechtstreeks betrokken bij een treffer (31 om 26). Tussen de treffers van Paixão zit bovendien een hele reeks beauty's, waarvan hijzelf de schitterende uithaal in de kruising tegen FC Groningen (4-1 winst) het allermooist vond. De ontwikkeling van Paixão is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. In maart debuteerde de Feyenoorder in de voorselectie van de nationale ploeg van Brazilië, bovendien luidt de verwachting dat Paixão De Kuip komende zomer gaat verruilen voor een Europese topcompetitie.

© Imago

Leo Sauer (NAC Breda)

Wedstrijden: 31 | Doelpunten: 7 | Assists: 2

Feyenoord hoeft niet direct te wanhopen als Paixão inderdaad wordt verkocht. De Rotterdammers hebben de opvolger immers al in huis, zo betoogde clubicoon Willem van Hanegem in maart: "Leo Sauer. Leuk om te zien, man. Hij moet ook een beetje zwerven, een vrije rol", sprak De Kromme in zijn podcast voor het Algemeen Dagblad. Ook zijn voormalige ploeggenoot Jan Boskamp is enthousiast: "Ik ben ook gek van die jongen die nu bij NAC speelt, Sauer. Ik baal als een stekker dat hij nu bij NAC zit. Hij kan voetballen, dat is niet normaal”, aldus Boskamp. De negentienjarige Sauer kwam vorig seizoen al tot vijftien wedstrijden in Feyenoord 1, maar deed dat telkens als invaller. De club besloot de Slowaak dit seizoen dan ook op huurbasis vlieguren te laten maken en sloot uiteindelijk een huurovereenkomst met promovendus NAC. De Brabanders wisten zich ondanks een matige tweede seizoenshelft, mede dankzij de inbreng van Sauer relatief vroeg 'veilig' te spelen. De Slowaak zal zich in de voorbereiding op het nieuwe seizoen dan ook vol vertrouwen melden in De Kuip om voor zijn nieuwe kans te gaan.

Noa Lang (PSV)

Wedstrijden: 29 | Doelpunten: 11 | Assists: 10

Weinig voetballers brengen zoveel emoties bij het publiek teweeg als Noa Lang. Regelmatig is hij vanwege zijn houding en gedrag op en buiten het veld het mikpunt van felle kritiek, maar dat mag de aandacht niet afleiden van het feit dat Lang dit seizoen liet zien dat hij 'gewoon' een héle goede voetballer is, die zéker op Eredivisie-niveau het verschil kan maken. PSV beleefde na de jaarwisseling een inzinking van formaat, maar herpakte zich en profiteerde uiteindelijk van de ineenstorting van Ajax en ging er tóch weer met de landstitel vandoor. Daar zag het in de op twee na laatste speelronde overigens helemaal niet naar uit, toen de Eindhovenaren op bezoek bij Feyenoord razendsnel op een 2-0 achterstand kwamen. In Amsterdam rekenden ze zich al rijk, maar mede door twee treffers van Lang - die regelmatig het mikpunt van Het Legioen was - won de ploeg van Peter Bosz alsnog met 2-3. Langs directe tegenstander in De Kuip, Givairo Read, kreeg na een overtreding op de Oranje-international een veelbesproken rode kaart. De rechtsback liet deze week in de podcast Matchday van Broederliefde weten dat hij Lang enorm bewondert: "Hij is gewoon wereldtop, laten we eerlijk zijn. Hij heeft het gewoon weer laten zien, hij heeft twee keer gescoord tegen ons. Ze gingen hem helemaal uitschelden, volgens mij zelfs zijn moeder. Maar hij laat het nog steeds lukken, ik heb wel respect daarvoor", aldus de eveneens voor het FCUpdate Team van het Jaar genomineerde Read.

© Imago

Om in aanmerking te komen voor een nominatie moeten spelers minimaal 20 wedstrijden hebben gespeeld.

Het woord is nu aan jullie! Wie van deze vier spitsen was volgens jou de uitblinker van het seizoen? Stemmen doe je op Instagram, laat in de comments een hartje achter bij jouw favoriet!

➡️ Meer Eredivisie nieuws

👉 Luijckx sloopt Eredivisie-keeper: 'Het ziet er niet uit, Comedy Capers' 🔗

👉 ‘Europese grootmacht aast op Edvardsen, opvolgers al in beeld’ 🔗

👉 Deze club is als enige nérgens de populairste in Nederland 🔗

👉 'AZ-spelers maken foto in kleedkamer na trieste gebeurtenissen' 🔗

👉 Opmerkelijk: Higler stond in eerste instantie niet op planning voor Ajax - AZ 🔗