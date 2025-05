Grote walging na FC Groningen - Ajax: 'Hysterische hyena, zou dopingcontrole warm aanbevelen'

FC Groningen hield Ajax woensdagavond op een 2-2 gelijkspel en speelde daarmee een mogelijk cruciale rol in de titelstrijd, maar in de nasleep van de spectaculaire ontmoeting in de Euroborg gaat het toch vooral over . De doelman zag er bij beide Amsterdamse treffers niet goed uit, maar staat vanwege zijn (wan)gedrag in het middelpunt van de belangstelling. Henk Spaan heeft er vol walging naar zitten kijken en zou een dopingcontrole ‘warm aanbevelen’.

Vaessen is in feite al een paar dagen het onderwerp van gesprek. De sluitpost van FC Groningen richtte afgelopen zondag na de kansloze 3-0 nederlaag bij AZ meteen het vizier op Ajax. Vaessen verwachtte dat de Amsterdammers - na de 0-3 verliespartij tegen NEC - ‘met de staart tussen de benen’ naar Groningen zouden afreizen. Twee dagen later gooide Vaessen nog wat extra olie op het vuur door voor de camera van de NOS te zeggen dat woensdag in het noorden ook wel ‘gehaktdag’ wordt genoemd. Vaessen liet bovendien geen misverstand bestaan over welke ploeg hij er het liefst met de titel vandoor ziet gaan: PSV.

De voormalig doelman van RKC Waalwijk voorkwam woensdagavond in de openingsfase van het duel met Ajax nog wel een vroege goal van Bertrand Traoré, maar zag er bij zowel de openingstreffer van Anton Gaaei als de 1-2 van Wout Weghorst niet goed uit. Vaessen liet zich in de slotfase bovendien van zijn slechtste kant zien door een zeer opgefokte indruk te maken. Hij was bij elk opstootje direct betrokken en werd, vlak voor de 2-2, door scheidsrechter Jeroen Manschot op de bon geslingerd vanwege een uitgedeelde beuk aan Owen Wijndal. Vaessen ging na het laatste fluitsignaal helemaal los. Op beelden is duidelijk te zien dat hij tijdens een massaal opstootje vuistslagen uitdeelt aan Felipe Sánchez Mateos, een van de assistenten van Ajax-trainer Francesco Farioli.

LEES OOK: 'Vaessen gedroeg zich als een waanzinnige, deelt vuistslagen uit aan staflid Ajax'

Spaan walgt van Vaessen en zijn ploeggenoten

De aanklager betaald voetbal is een onderzoek gestart naar het wangedrag van Vaessen na afloop van FC Groningen - Ajax. Spaan weet voldoende. “Ik wil graag over voetballen schrijven, maar het gedrag van die hysterische hyena die in Groningen doorgaat voor keeper, raakt niet van mijn netvlies. Hij noemt het ‘gedreven door adrenaline’, ik zou een dopingcontrole warm aanbevelen”, zo schrijft Spaan op de website van Het Parool. “De sympathieke Lukkien, trainer van dit door een matige scheidsrechter gefaciliteerde groepje vechtjassen, zei na afloop dat hij maatregelen ging treffen als uit de beelden wangedrag zou blijken. Ik ben benieuwd. Verwurging Taylor gemist? Noppen in de wreef van Traoré tot twee keer toe aan de aandacht ontsnapt? Plotselinge bijziendheid bij het kopstompen van een reeds op de grond liggend slachtoffer?”

LEES OOK: Weghorst wordt hard aangepakt om actie in minuut zes van blessuretijd tegen Groningen

Het moge duidelijk zijn dat Spaan geen goed woord over heeft voor het optreden van de Groningen-spelers tegen Ajax. “FC Groningen had even een soort cultstatus door een paar voetballers met studentencorpsattitudes en dito accenten, maar sinds Vaessen daar mag meedoen, winnen in de kleedkamer de straatvechters weer met hun methodiek opgedaan bij in het schitterende Groningse landschap verspreid liggende SM-boerderijen”, zo klinkt het.

Ajax-speler haalt óók uit

Het waren overigens niet alleen de spelers van FC Groningen die zich woensdagavond schuldig hebben gemaakt aan wangedrag. De bezoekers lieten zich evenmin van hun sportiefste kant zien. Zo is Vaessen mogelijk niet de enige die bewuste klappen heeft uitgedeeld. Op nieuwe beelden is te zien dat de agressie niet alleen van de Groningse doelman lijkt te komen, maar ook van Ajax-verdediger Ahmetcan Kaplan. De Turk zat de hele wedstrijd op de bank, maar mengde zich na het laatste fluitsignaal in het opstootje. Het is niet goed te zien wie er geraakt wordt - als dat al het geval is - maar de verdediger van Ajax springt in op de menigte en haalt uit met zijn linkerhand.

