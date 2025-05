Kritiek op 'Jackie Chan' van Ajax zwelt aan: 'Ik krijg zoveel respect voor zijn bondscoach'

Ajax leek woensdagavond lange tijd de 1-2 in Groningen over de streep te gaan trekken. Door balverlies van Steven Berghuis en een onbegrijpelijke actie van , kreeg de thuisploeg nog een vrije trap, waaruit de 2-2 viel. Hans Kraay junior heeft geen goed woord over voor de Kroaat.

Tijdens Voetbalpraat wordt de aanloop naar de cruciale gelijkmaker uitgebreid besproken. "Berghuis, hoe hij die bal verliest...", begint Anco Jansen. "Op een hele laconieke manier." Kraay junior noemt dan de naam van Sutalo en zucht eens flink. "De Kroatische Jackie Chan komt met een heel hoog been bijna bij zijn strottenhoofd. Heel erg lomp." Jansen schrijft de twee momenten toe aan stress.

Kraay junior is wel wat strenger over het moment van Sutalo. "De slechtste overtreding van het hele jaar. Hij wil ook zo vaak door mensen heen." Dan deelt de analist een compliment uit, maar niet voor Sutalo. "Ik begin ook zoveel respect te krijgen voor die Kroatische bondscoach.

"Die maakt Sutalo een betere speler, die maakt Sosa een betere speler, die maakt Ivanusec een betere speler. Perisic hoeft door niemand beter gemaakt te worden." Kees Luijckx geeft dan aan dat Sutalo beter speelt dan vorig seizoen, maar daar zet Kraay jr. zijn vraagtekens bij. "Ik hoor dat heel veel, maar slechter dan vorig seizoen kon niet. Ik vind het geen top."

