PSG-Inter op tv: zo kijk je gratis naar de Champions League-finale

Op zaterdag 31 mei strijden PSG en Internazionale in de Allianz Aren in München om de grootste prijs in het Europese clubvoetbal: de Champions League. Nederlandse voetballiefhebbers kunnen de finale live bekijken bij Ziggo Sport. In dit artikel lees je hoe laat de voorbeschouwing en de wedstrijd beginnen én hoe je de Champions League-finale PSG-Inter gratis kunt kijken als je géén klant van Ziggo bent.

Hoe laat begint de Champions League-finale?

De eindstrijd tussen PSG en Inter begint zaterdagavond om 21.00 uur. De UEFA heeft de ervaren Roemeen István Kovács aangewezen als scheidsrechter voor de finale. Hij wordt bijgestaan door landgenoten Mihai Marica en Ferencz Tuyogi als assistent-scheidsrechters en de Portugees João Pedreo Silva Pinheiro als vierde official. De Nederlander Dennis Higler fungeert als VAR, bijgestaan door de Roemeen Catalin Sorin Popa (assistent-VAR) en landgenoot Pol van Boekel (VAR Support).

Op welke zender wordt PSG-Inter uitgezonden?

Artikel gaat verder onder video

De finale van de Champions League wordt in Nederland live uitgezonden op het hoofdkanaal van Ziggo Sport, voor abonnees te vinden op kanaal 14. Vanaf 19.30 uur zal in het programma UEFA Matchday worden voorbeschouwd op de eindstrijd in München.

Hoe kijk je gratis naar PSG-Inter als je geen klant van Ziggo bent?

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers als zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de finale van de Champins League gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app een gratis livestream aan voor niet-abonnees, sinds januari van dit jaar hoef je daar geen Ziggo-account meer voor aan te maken. In dit artikel leggen we precies uit hoe het in zijn werk gaat.

Vermoedelijke opstellingen PSG en Inter in de Champions League-finale

Paris Saint-Germain-trainer Luis Enrique lijkt vooral in de aanval een lastige knoop te moeten doorhakken. Ousmane Dembélé en winteraankoop Khvicha Kvaratskhelia lijken verzekerd van een basisplaats, maar rechts voorin zal de Spanjaard een keuze moeten maken tussen toptalenten Bradley Barcola en Désiré Doué. De verwachting is dat laatstgenoemde de voorkeur gaat krijgen.

Vermoedelijke opstelling PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé; Kvaratskhelia

Bij Inter lijkt trainer Simone Inzaghi in zijn 3-5-2-formatie geen basisplaats in petto te hebben voor Stefan de Vrij. Daarentegen lijkt Denzel Dumfries wel een zekerheidje. De Nederlander was in de halve finale tegen FC Barcelona dé grote man aan Italiaanse zijde. Dumfries was in het tweeluik met de Catalanen betrokken bij maar liefstj vijf (!) Inter-treffers. Twee daarvan maakte hij zelf, bij de andere drie leverde hij de assist.

Vermoedelijke opstelling Inger: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez, Thuram

LEES OOK: Naam van Denzel Dumfries opeens in één adem genoemd met Ballon d'Or

Wat denk jij: welke club wint de Champions League 2024/25? Laden... 45.5% Paris Saint-Germain 54.5% Internazionale 11 stemmen

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Koevermans ergert zich dood: 'Helemaal klaar mee, ongelooflijk' 🔗

👉 Van Halst: 'Ik wilde hem naar Ajax halen, maar durfde niet te bellen' 🔗

👉 Gullit ziet schandaal in Nederland: 'Ze moesten van het veld lopen!' 🔗

👉 'Knapste Nederlandse voetballer' krijgt prachtige prijs in Premier League 🔗

👉 'Geschenk uit de hemel' zorgt voor lachende gezichten bij Feyenoord 🔗