Ajax kan middenvelder vergeten: 'Vraagprijs ligt boven Amsterdams transferbudget'

Ajax heeft zich, in tegenstelling tot de berichtgeving van vorige week, niet bij AZ gemeld voor . Dat verzekert de Alkmaarse club tegenover Voetbal Interntional. De Amsterdammers hoeven bovendien niet alsnog een poging te wagen: "Mocht dat alsnog gebeuren, dan zal de vraagprijs boven het Amsterdamse transferbudget liggen."

Afgelopen zondag meldde transferjournalist Mounir Boualin (SoccerNews) dat Ajax zich bij AZ gemeld zou hebben voor Smit. De recordkampioen zou echter 'geschrokken' zijn van de vraagprijs die de Alkmaarders hanteren voor de negentienjarige middenvelder, die minimaal vijftien miljoen euro zou moeten kosten.

Smit maakte de voorbije weken furore op het Europees Kampioenschap Onder 19, waar hij de grote uitblinker was in het Nederlandse team dat gisteren (donderdag) in de finale met 1-0 te sterk was voor Spanje en zo beslag legde op de Europese titel. De toenadering van Ajax heeft echter niet plaatsgevonden: "Ajax heeft zich niet gemeld, verzekert men bij AZ. En mocht dat alsnog gebeuren, dan zal de vraagprijs boven het Amsterdamse transferbudget liggen", schrijft VI. AZ zou sowieso de wens hebben de speler in de toekomst 'zonder Nederlandse tussenstap' te verkopen aan een buitenlandse topclub.

Europese top heeft Kees Smit in het vizier

Dat lijkt een realistisch streven van de Alkmaarders. Na de vermeende interesse van Ajax meldde de Spaanse sportkrant Marca dat ook Real Madrid interesse heeft in Smit. Dat klopt, schrijft VI, maar De Koninklijke is lang niet de enige Europese grootmacht die de middenvelder op de korrel heeft. Zo zou Bayern München de afgelopen jaren 'het meest concreet' zijn geweest. Ook FC Barcelona volgt Smit al sinds hij twee jaar geleden vanuit de middencirkel tegen de Catalanen scoorde in het toernooi om de Youth League, dat AZ dat jaar zou winnen. Behalve de Duitse Rekordmeister en de Spaanse grootmachten zou ook 'de halve Premier League' Smit in het vizier hebben.

