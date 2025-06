‘Feyenoord wil transferrecord breken voor opvolger Hancko’

Feyenoord heeft een bod gedaan op Yusuf Akçiçek van Fenerbahçe, zo meldt Fotospor. De Turkse sportkrant spreekt van een aanbieding van vijftien miljoen euro inclusief bonussen voor de potentiële opvolger van . Daarmee zou Feyenoord het eigen transferrecord verbreken.

Feyenoord houdt serieus rekening met een vertrek van Hancko. Donderdag kwam naar buiten dat de Slowaak persoonlijk rond is met Al-Nassr en dat de Saudische club zich met een bod van veertig miljoen euro in De Kuip zou gaan melden. Dat bedrag is naar alle waarschijnlijkheid genoeg om de 27-jarige verdediger los te weken bij de nummer drie van Nederland.

LEES OOK: ‘Feyenoord heeft lot Noa Lang in handen’

Artikel gaat verder onder video

Omdat Feyenoord nog geen vervanger voor Hancko klaar heeft staan, moet Dennis te Kloese bij een vertrek van de sterspeler snel doorschakelen. Volgens Fotospor zien de Rotterdammers in de negentienjarige Akçiçek de opvolger van Hancko. Te Kloese zou inmiddels zelfs al een officieel bod hebben neergelegd bij Fenerbahçe voor de linkspoot. Naar verluidt gaat het om een bod van vijftien miljoen euro inclusief bonussen en daarnaast een doorverkooppercentage. De jonge Turk denkt hierdoor serieus na over een vertrek uit Turkije. Eerder werd ook Ajax in verband gebracht met Akçiçek, waarbij er melding werd gemaakt van een vraagprijs van twintig miljoen euro. Het is dus nog maar de vraag of het bod van de Rotterdammers voldoende is.

LEES OOK: ‘Slecht nieuws voor Feyenoord en Ajax na bod van 12 miljoen’

Feyenoord moet transferrecord verbreken

Mocht Feyenoord erin slagen Akçiçek los te weken bij Fenerbahçe, zal naar alle waarschijnlijkheid voor de tweede keer deze zomer het transferrecord worden verbroken. Dit was eerst in handen van Hancko, die in de zomer van 2022 voor 8,3 miljoen euro overkwam van Sparta Praag. De Rotterdammers verzekerden zich eind april al van de handtekening van Sem Steijn, die voor een bedrag van tien miljoen euro overkomt van FC Twente.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Oefenwedstrijden Feyenoord 2025/26: programma en uitslagen 🔗

👉 Milambo zorgt voor discussie: ‘Hierom legt Brentford nu al zo veel geld neer’ 🔗

👉 Heerenveen-speler geeft 'tactisch blunderende' Van Persie trap na 🔗

👉 ‘Wout Weghorst is de ideale spits voor Feyenoord’ 🔗

👉 Mogelijke tegenstanders van Feyenoord in de Champions League-voorrondes 🔗