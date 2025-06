Koeman kondigt wissels aan bij Oranje: 'Willen negentig minuten goed en fris zijn'

Bondscoach Ronald Koeman treedt dinsdagavond in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Malta niet met dezelfde elf namen aan als tegen Finland. De keuzeheer van het Nederlands elftal wil de hele wedstrijd 'goed en fris zijn' en voert daarom enkele wissels door. Koeman verklapt niet wie er wel gaan spelen.

Het Nederlands elftal kende zaterdag een zorgeloze avond in het Olympiastadion in Helsinki. Al vroeg kwamen de manschappen van bondscoach Ronald Koeman op een 0-2 voorsprong door treffers van Memphis Depay en Denzel Dumfries. De score had nog groter uit kun vallen, maar Oranje leek de wedstrijd te vervolgen met de handrem erop.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van Dijk heel duidelijk over toekomst: ‘Dat gaat niet gebeuren!’

Tegen Malta zal Koeman in ieder geval met een gewijzigde basiself aantreden. "We gaan wel enkele wijzigingen aanbrengen, want we willen negentig minuten goed en fris zijn. Het zal dus niet hetzelfde elftal zijn", aldus de bondscoach in gesprek met de NOS. Dinsdagochtend maakt hij pas aan de spelers bekend wie er aan de aftrap verschijnen in de Euroborg. "Het lijkt mij dat spelers dat niet in de krant moeten lezen of op tv moeten zien."

LEES OOK: Van Hanegem heeft boodschap voor Memphis en Flekken na duel met Finland

Jan Paul van Hecke speelde tegen Finland een ongelukkige eerste helft en werd halverwege vervangen door Stefan de Vrij. Of de verdediger van Brighton & Hove Albion tegen Malta opnieuw de kans krijgt? "Het is niet zo dat als hij niet zou spelen dat dat te maken heeft met zijn helft", aldus Koeman op de persconferentie. "Hij was de eerste keer juist in zijn kwaliteit dat hij wat slordig was. Ook verdedigend, maar dat is geen reden om iemand niet te laten spelen. Hij zeker niet."

Koeman houdt geen rekening met het WK voor clubs

Bij zijn opstelling van dinsdag houdt Koeman in ieder geval geen rekening met het WK voor clubteams, dat komende zondag van start gaat in de Verenigde Staten. "Als nationaal team doe je veel voor clubs en een beetje egoïstisch ingesteld dan, als je bij het Nederlands elftal bent dan draait alles daarom", is de keuzeheer van het Nederlands elftal glashelder. Stefan de Vrij, Denzel Dumfries (beiden Internazionale), Nathan Aké (Manchester City) en zeer waarschijnlijk Tijjani Reijnders zullen naar het WK voor clubs gaan. Bij Reijnders hangt het er vanaf of zijn transfer naar Manchester City tijdig afgerond wordt.

➡️ Meer nieuws over Oranje

👉 Huijsen reageert extreem knorrig op vraag over Nederland 🔗

👉 Experiment van Koeman lijkt volledig te mislukken bij Oranje 🔗

👉 Algemeen Dagblad is genadeloos: 4,5 voor zwakke schakel Oranje tegen Finland 🔗

👉 Van der Vaart verwacht dat er historie wordt geschreven bij Nederland - Malta 🔗

👉 Reactie Koeman na merkwaardige actie Flekken zegt alles 🔗