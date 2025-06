Eén van de beste voetballers ooit richt zich na PSG - Inter speciaal tot één speler: 'Een genot'

Naast Kylian Mbappé heeft ook Ronaldinho van zich laten horen na de ontmoeting tussen Paris Saint-Germain en Internazionale in de finale van de Champions League. De kampioen van Frankrijk was in München een paar maatjes te groot voor de nummer twee van Italië en boekte een historische 5-0 overwinning, waarmee er voor het eerst in de clubhistorie beslag werd gelegd op de cup met de grote oren. Ronaldinho heeft vooral genoten van één speler van PSG.

De wereldvoetballer van weleer begon zijn Europese avontuur begin deze eeuw in Parijs. Hij maakte in de zomer van 2001 de overstap van Grêmio naar PSG. De Fransen telden destijds slechts vijf miljoen euro neer voor de komst van Ronaldinho. De Braziliaan zou uiteindelijk in 77 wedstrijden het shirt van PSG dragen. Daarin was hij 25 keer trefzeker en fungeerde hij negentien keer als aangever. Hij verzilverde zijn goede prestaties in Parijse dienst in de zomer van 2003 met een overgang naar FC Barcelona. Daar beleefde hij zijn grootste successen, met onder meer de eindzege van de Champions League in 2006 én de winst van de Ballon d’Or een jaar eerder.

Ronaldinho vertrok in 2008 bij FC Barcelona. Hij stapte over naar AC Milan, waarna hij ook nog het shirt van Flamengo, Atlético-MG, Querétaro FC (Mexico) en Fluminense zou dragen, alvorens begin 2018 definitief een punt te zetten achter zijn loopbaan. Zijn vertrek bij PSG dateert inmiddels van een lange tijd geleden, maar de club is hij zeker nog niet vergeten. Dat blijkt wel uit zijn reactie op de 5-0 overwinning van PSG op Internazionale. “Gefeliciteerd Paris Saint-Germain met het winnen van de Champions League!!! Gefeliciteerd Nasser Al-Khelaifi (president PSG, red.), onze kapitein Marquinhos, Beraldo en alle spelers!!! Het is een genot om Dembélé het beste voetbal te zien spelen, met verbijsterende dribbels…”, zo schrijft de Braziliaanse pingelaar van weleer op X.

Ousmane Dembélé was in het afgelopen seizoen de grote uitblinker bij PSG. De Fransman maakte in de zomer van 2023 voor een bedrag van honderd miljoen euro de overstap van FC Barcelona naar PSG en beleefde een moeizaam eerste seizoen in zijn thuisland, maar was de voorbije maanden niet te stoppen. Na 49 wedstrijden in alle competities staat de teller op 33 doelpunten en vijftien assists, waarvan acht doelpunten en zes assists in de Champions League. Niet zo gek dus dat Ronaldinho Dembélé uitlicht. “Gefeliciteerd aan alle Parijzenaars die van deze club houden!!!”, zo sluit O Bruxo (De Tovenaar) zijn bericht af.

Parabéns @PSG_inside pela conquista da Champions!!! Parabéns Nasser Al-Khelaifi, Luis Henrique, nosso capitão Marquinhos, Beraldo e a todos os jogadores!!!



É um prazer ver Dembelé jogando o fino da bola!! Objetivo e com Drible desconcertante...



Parabéns a todos os Parisienses… pic.twitter.com/VphFJTHoKG — Ronaldinho (@10Ronaldinho) May 31, 2025

Mbappé

Ronaldinho is natuurlijk niet de enige oud-speler van PSG die na de Champions League-winst van zich heeft laten horen. Mbappé was er zaterdagavond als de kippen bij om zijn voormalig werkgever te feliciteren. De aanvaller van Real Madrid was er alles aan gelegen gedurende zijn periode in het Parc des Princes de cup met de grote oren te winnen, maar haalde alleen in 2020 de finale. Die ging toen verloren tegen Bayern München. Mbappé verruilde PSG afgelopen zomer transfervrij voor Real Madrid. Met die club strandde hij in de kwartfinale van de Champions League. Arsenal was over twee wedstrijden met 5-1 te sterk.

