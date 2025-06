Vermoedelijke opstelling Oranje: Koeman geeft duidelijkheid over verguisde Van Hecke

Het Nederlands elftal wil dinsdagavond een goed vervolg geven aan de kwalificatiereeks voor het WK van 2026, wanneer Malta op bezoek komt in de Euroborg in Groningen. Naar verwachting voert Ronald Koeman drie wijzigingen door ten opzichte van het eerste duel, uit bij Finland (0-2). Onder meer , die in Helsinki zwak voor de dag kwam, lijkt niet op een basisplaats te hoeven rekenen.

Oranje begon de kwalificatiecyclus voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico met een zakelijke 0-2 zege in Finland. Alleen Van Hecke maakte geen goede beurt en werd in de rust van het duel naar de kant gehaald. Volgens Valentijn Driessen kwam dit doordat Koeman ‘niet gediend was’ van zijn zwakke optreden. In gesprek met de NOS kondigde de bondscoach al aan ‘enkele wissels’ door te gaan voeren voor het duel met Malta, maar hij liet in het midden welke spelers niet op een basisplaats hoeven te rekenen.

De verwachting is in ieder geval dat Van Hecke na zijn mindere optreden een van de spelers is die niet aan de aftrap zal verschijnen. “Het is niet zo dat als hij niet zou spelen dat dat te maken heeft met zijn helft”, liet Koeman weten op de persconferentie. “Hij was de eerste keer juist in zijn kwaliteit dat hij wat slordig was. Ook verdedigend, maar dat is geen reden om iemand niet te laten spelen. Hij zeker niet.” Hoewel de keuzeheer dus niet duidelijk maakt of Van Hecke zal spelen tegen Malta, lijkt hij hiermee aan te geven dat zijn aanstaande reserverol niet te maken heeft met afgelopen zaterdag. In het geval dat Koeman Van Hecke buiten zijn opstelling laat, lijkt Stefan de Vrij op een basisplaats te kunnen rekenen.

Wijziging op links én rechts

Ook elders in de verdediging is de verwachting dat Koeman een wijziging gaat doorvoeren. Nathan Aké speelde zaterdag zijn eerste wedstrijd sinds begin maart, nadat hij door een voetblessure lange tijd niet in actie kon komen. In Finland kon de linksback ongeveer een uur spelen, waarna hij werd vervangen door Micky van de Ven. Om Aké niet direct weer over de klif te jagen, is de kans aanwezig dat Koeman besluit hem dinsdag op de bank te laten beginnen. In dat geval mag Van de Ven zich hoogstwaarschijnlijk opmaken voor een basisplaats.

De derde wijziging van Koeman wordt in de voorhoede verwacht. In Helsinki begon Oranje met een rechterflank bestaande uit Denzel Dumfries en Jeremie Frimpong. Dit experiment van Koeman is volgens Pieter Zwart van Voetbal International niet geslaagd, omdat beide spelers elkaar niet goed aanvullen. De verwachting is dan ook dat de bondscoach tegen Malta voor een andere optie in de voorhoede kiest en Xavi Simons een basisplaats geeft.

Vermoedelijke opstelling Oranje

Flekken; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Simons, Depay, Gakpo.

