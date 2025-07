Bedrijvig Feyenoord presenteert Diarra als volgende aanwinst

Gaoussou Diarra maakt de overstap naar Feyenoord, zo bevestigen de Rotterdammers via de officiële kanalen. De Malinese buitenspeler komt over van Istanbulspor, actief op het tweede Turkse niveau. In De Kuip heeft Diarra een contract tot medio 2029 getekend.

Nadat Feyenoord de afgelopen twee seizoenen met Yankuba Minteh en Ibrahim Osman een buitenspeler hadden gehuurd, wilden de Rotterdammers deze zomer permanent een extra aanvaller aan de selectie toevoegen. De keuze is daarin gevallen op Diarra, die het afgelopen seizoen voor Istanbulspor speelde. Overigens was dit pas zijn eerste seizoen op profniveau. Dennis te Kloese kwam Diarra op het spoor na een berichtje van diens zaakwaarnemer. Volgens 1908.nl en Rijnmond betaalt Feyenoord een bedrag van 3,5 miljoen voor de Malinees.

In De Kuip moet Diarra de opvolger worden van Osman. De Ghanees werd afgelopen seizoen gehuurd van Brighton & Hove Albion, maar hij wist zich niet tot vaste basisspeler te ontwikkelen. Volgens Dennis van Eersel van Rijnmond leeft bij Feyenoord zelfs de hoop dat Diarra zich zeer snel blijft ontwikkelen en dan ook de opvolger van Igor Paixão kan worden.

Diarra is dolgelukkig met zijn overstap naar Rotterdam. "Het is fantastisch dat ik voor een grote Europese club als Feyenoord mag uitkomen", laat hij op de clubwebsite weten. "Ik heb zelfs nog nooit in zo’n groot stadion als De Kuip gespeeld, dus mijn familie en ik zijn erg trots." De aanvaller, die nu wacht op zijn verblijfs- en werkvergunning, hoopt snel van waarde te kunnen zijn voor Feyenoord.

Zoals gezegd is Diarra pas sinds afgelopen zomer actief op profniveau. De 22-jarige aanvaller werd destijds door Istanbulspor opgepikt. Op het tweede Turkse niveau wist hij enorm veel indruk te maken. In 37 duels in alle competities was Diarra zestien keer trefzeker, terwijl hij ook twee keer een assist gaf.

New story in motion 🌪



🇲🇱 Gaoussou Diarra is here! pic.twitter.com/uUr1Yk5v6z — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 4, 2025

