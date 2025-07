Driessen komt met heel ander geluid over transferbeleid Feyenoord

Feyenoord heeft na het afketsen van de transfer van naar Al-Nassr helemaal geen besprekingen voor transfers on hold gezet, zo schrijft Valentijn Driessen in De Telegraaf. Daarmee impliceert hij dat de transfer van naar De Kuip helemaal nog niet van de baan is.

Hancko en Feyenoord kregen dinsdagmiddag een enorme domper te verwerken. De verdediger zag zijn gewenste transfer naar Al-Nassr in rook opgaan, terwijl Feyenoord hiermee een recordbedrag misloopt. De Slowaak had vrijdag al afscheid genomen van zijn ploeggenoten in Rotterdam, waarna hij naar Oostenrijk afreisde om zich te melden bij het trainingskamp van Al-Nassr. Daar kreeg hij echter geen toegang tot het spelershotel en dinsdag werd duidelijk dat de transfer niet doorgaat.

Vrij snel na het afketsen van de deal meldde Voetbal International dat de onderhandelingen met Middlesbrough over Van den Berg on hold waren gezet. De Rotterdammers wilden namelijk eerst duidelijkheid of Hancko nog steeds een vertrekwens heeft of dat hij bereid is deze zomer in De Kuip te blijven. Woensdag meldde Rijnmond dat er definitief een streep door de transfer van Van den Berg was gegaan.

Volgens Driessen steekt de vork echter anders in de steel. De verslaggever schrijft namelijk dat Feyenoord ‘nog geen besprekingen met potentiële versterkingen on hold heeft gezet vanwege het afketsen van de recordtransfer’. Daarmee impliceert hij dat de mogelijke komst van Van den Berg dus nog altijd in het vat zit. Ook het doorgaans betrouwbare Feyenoord Transfermarkt schrijft dat de deal voor Van den Berg 'gewoon in leven' is.

Inkomende update #Feyenoord:

🇯🇵Watanabe: formeel rond, official 🔜

🇦🇺Bos: formeel rond, official 🔜

🇩🇰Tengstedt: formeel rond, official 🔜

🇳🇱Van den Berg: gewoon in leven 🤷‍♂️

🇸🇷Doekhi: nu geen concreet thema

🇲🇦Igamane: nu geen concreet thema

🇨🇴Cuesta: nu geen concreet thema — Feyenoord Transfermarkt (@FeyenoordTM) July 23, 2025

