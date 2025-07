‘Feyenoord staat deze zomer voor transfer-dilemma’

Feyenoord is bezig met een drukke transferzomer. Na de komst van Sem Steijn, Luciano Valente en Gaoussou Diarra volgen naar alle waarschijnlijkheid ook de topverkopen van bijvoorbeeld , en Quinten Timber. Martijn Krabbendam van Voetbal International ziet één groot dilemma voor de Feyenoord-leiding: verkopen vóór of na de Champions League-voorrondes.

Krabbendam betoogt dat ‘timing alles is’. Zo is het ‘niet het moment voor een transfer’ voor Paixão. L’Équipe meldde op dinsdag dat Olympique Marseille een openingsbod van 28 miljoen euro heeft neergelegd om de Braziliaan over te nemen van Feyenoord. “Maar pas net op weg in juli beseft Feyenoord dat de markt nog echt op gang moet komen”, schrijft de journalist, die daarmee pleit voor afwachten.

Artikel gaat verder onder video

De timing kan ook op een negatieve manier impact hebben op Feyenoord, stelt Krabbendam. Zo ging de transfer van Hancko naar Al-Nassr niet door, ondanks dat er een bod op tafel lag. Eerst vertrok de CEO van de club, daarna technisch directeur Fernando Hierro en daarna trainer Stefano Pioli. Zo werd de lucratieve transfer nooit rondgemaakt.

Naast het opleveren van het juiste bedrag, heeft het moment van verkopen een mogelijk belangrijkere consequentie: het al dan niet halen van de competitiefase van de Champions League. Feyenoord speelt op 5 of 6 augustus en op 12 augustus de derde voorronde van de Champions League. Op 21 juli wordt bekend of Red Bull Salzburg, SK Brann, Fenerbahçe, Viktoria Plzen, FC Servette of OGC Nice de uit de koker komt. Krabbendam: “Wie de tegenstanders ook worden, met Igor Paixão, Dávid Hancko en wellicht ook een fitte Quinten Timber denkt de club grotere kans te maken. Verkopen kan altijd daarna nog.”

#Feyenoord en het transfer-dilemma: wel of niet verkopen voor de Champions League play-offs? https://t.co/el3wg9t93a — Martijn Krabbendam (@Mkrabby) July 8, 2025

