Viaplay-abonnees zijn woest: 'Wat een belachelijke actie dit'

Foto: © Imago
Frank Hoekman
23 augustus 2025, 14:06

Abonnees van betaalzender Viaplay melden zich zaterdagmiddag woedend op X. Voetballiefhebbers proberen tevergeefs bij de zender af te stemmen op de Premier League-wedstrijd tussen het Manchester City van Tijjani Reijnders en Nathan Aké en het Tottenham Hotspur van Micky van de Ven, maar die wordt door Viaplay helemaal niet uitgezonden.

Manchester City en Tottenham Hotspur trapten zaterdagmiddag om 13.30 uur Nederlandse tijd af in hun onderlinge wedstrijd in de tweede speelronde van de Premier League. Helemaal na het sensationele debuut van Reijnders, vorige week tegen Wolverhampton Wanderers (0-4 winst), hadden veel Nederlandse voetballiefhebbers zich verheugd op de strijd in het Etihad Stadium.

Op de kanalen van Viaplay wordt echter nergens melding gemaakt van Manchester City - Tottenham Hotspur, laat staan dat er ook maar een seconde van de wedstrijd wordt uitgezonden. De reden: met ingang van het nieuwe seizoen heeft de zender de uitzendrechten van alle Premier Leaguewedstrijden die op zaterdag om 13.30 uur gespeeld worden verkocht aan Prime Video, de streamingdienst van Amazon. Dat was vorige week ook al zo, maar veel kijkers hebben dat blijkbaar gemist, mogelijk vanwege de zomervakantie. Het leidt tot een stortvloed aan boze reacties van Viaplay-abonnees.

avatar

Je weet dat viaplay niet al te best is, dus je kan dit verwachten. Wat meer bizar is is dat er kennelijk nog zoveel klanten daar zitten.

