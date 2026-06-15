De nationale ploeg van Portugal zal bij zich dragen tijdens het WK. Alle spelers van het Zuid-Europese land hebben gedurende het toernooi een polsbandje om waar de namen van de hele selectie en die van Jota op staan.

Jota kwam begin juli 2025 om het leven bij een auto-ongeluk in Spanje, waarbij ook zijn broertje André Silva overleed. De aanvaller van Liverpool was een vaste naam in de selectie van Portugal en deed een maand eerder nog mee in de gewonnen finale van de Nations League tegen Spanje. Het bleek uiteindelijk zijn 49ste en laatste interland te zijn.

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Het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten is het eerste eindtoernooi sinds het overlijden van Jota en bij de aankondiging van de selectie werd al een denkbeeldige plek vrijgehouden voor de aanvaller. Daarnaast heeft de Portugese premier Luís Montenegro besloten om de spelers een aandenken aan Jota te bieden: alle spelers van Portugal hebben een polsbandje van hem ontvangen.

Het bandje heeft de kleuren van de Portugese vlag en bevat 27 namen: de 26 spelers die door Roberto Martínez zijn opgeroepen voor het WK en Diogo Jota. “We hebben het bandje met veel waardering in ontvangst genomen”, zo liet Paris Saint-Germain-middenvelder Vitinha weten op een persconferentie van Portugal. “De premier liet ons kiezen of we het wilden gebruiken. We hebben ervoor gekozen om het allemaal te dragen.”