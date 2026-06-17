Van Hooijdonk en Van der Gijp zeggen exáct het tegenovergestelde over Cristiano Ronaldo

De meningen over zijn behoorlijk verdeeld, zo blijkt maar weer eens. Aan de vooravond van de start van zijn zesde WK-eindronde, zeggen analisten Pierre van Hooijdonk en René van der Gijp in verschillende praatprogramma's exáct het tegenovergestelde over de 41-jarige superster van Portugal.

Ronaldo was er in 2006 voor het eerst bij op het hoogste mondiale podium en begint vandaag dus al aan zijn zesde eindronde, net als zijn eeuwige rivaal Lionel Messi (38) dat afgelopen nacht deed. De kleine Argentijn luisterde dat direct op met een hattrick en tekende daarmee voor de volledige productie van zijn ploeg tegen Algerije (3-0). Of Ronaldo nét zo belangrijk kan zijn voor de Portugezen zal moeten blijken, bijvoorbeeld in de openingswedstrijd tegen DR Congo.

'Hij blijft zich verheven voelen, met zijn arrogante hoofd'

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In Vandaag Inside Oranje komt de prestatie van Messi uiteraard even ter sprake. Van der Gijp vermoedt dat de Argentijnse spelers nog altijd gigantisch opkijken tegen Messi: "Die vinden hem God", aldus de oud-voetballer. Wierd Duk spreekt op zijn beurt het vermoeden uit dat de spelers van Portugal 'gek worden' van hún superster Ronaldo. "Ja, dat denk ik ook", beaamt Van der Gijp. "Dat zie je ook bij elke vrije trap die hij pakt. Dan zie je ze kijken, van: Joh, laat ons nou ook eentje nemen. Terwijl bij Messi, daar gaan ze gewoon weg." Johan Derksen benoemt het verschil: "Die Ronaldo realiseert zich niet dat de spelers om hem heen intussen ook grote sterren zijn. Hij blijft zich verheven voelen, met zijn arrogante hoofd."

'Hij is de absolute koning, ook in de selectie'

Ook bij de NOS WK Avond wordt de aanwezigheid van Ronaldo op het toernooi besproken. Volgens Van Hooijdonk is Portugal geen outsider, maar een favoriet voor de wereldtitel. "Ja, als je die selectie bekijkt en de ploegen waar ze spelen. Ze spelen bijna óveral", betoogt Pi-Air. Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt vervolgens of het geen gevaar is voor Portugal dat bijna alles om Ronaldo draait. Van Hooijdonk reageert: "Zeker, maar in Portugal heb ik wel het idee dat iedereen nog steeds helemaal gek van Ronaldo is. En dan bedoel ik ook die selectie. Anders hadden wij toch al lang iets gehoord over onenigheid. Dat is er gewoon niet, hij is de absolute koning van Portugal, ook in die groep. Hij heeft nog steeds het respect."

"Wij kijken elke keer natuurlijk wanneer hij tekenen van slijtage laat zien", vervolgt Van Hooijdonk. "Dat is dan het moment dat Portugal moet doorselecteren. Dat moment komt natuurlijk steeds dichterbij. Maar met deze selectie en het feit dat je vijf keer mag wisselen, wordt het voor een bondscoach ook wel wat makkelijker om hem erbij te houden", denkt de oud-spits.