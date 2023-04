Uitbrakken na Koningsdag doe je vrijdagavond online bij Holland Casino; win tot 500 keer je inzet

Holland Casino pakt op vrijdag 28 april uit met een unieke online afterparty. Wie wil bijkomen van de feesten op Koningsnacht en Koningsdag, kan vrijdagavond via de website van Holland Casino gratis naar een online feest tussen 18.00 uur en 00.00 uur.

Live vanuit de Quantum Roulette studio in Scheveningen zal Holland Casino's eigen Wesley de hele avond optreden. Wesley is naast zijn vaste baan als gamepresenter bij Holland Casino ook zanger van oerhollandse kroeghits en meezingers. De onvervalste Hagenees brengt ieder half uur eigen hits en Nederlandstalige classics ten gehore.

Op de feestavond kun je inzetten op Holland Casino's nieuwe live game: Quantum Roulette. Dit is een speciale variant van het bekende roulette-spel, waarbij je via multipliers kans maakt op wel 500 keer je inzet.

Toegang is gratis voor iedereen met een Holland Casino-account. Meer informatie vinden over het feest, of wil je een account aanmaken? Klik dan op deze link.

