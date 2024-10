Vaste Vandaag Inside-gast al een maand absent: 'Hij knijpt 'm waarschijnlijk'

Het is vandaag, 23 oktober, exact een maand geleden dat Bas Nijhuis voor het laatst zijn opwachting maakte in Vandaag Inside. De goedlachse scheidsrechter was voorheen vrijwel wekelijks te zien in de SBS-talkshow, maar laat zijn gezicht tegenwoordig niet meer zien. Mediacourant vermoedt dat Nijhuis uit angst voor nieuwe publicaties in Privé wegblijft.

Nijhuis' vermeende minnares Mandy deed eind augustus haar verhaal in Privé, dat hier volledig te lezen is. In dat verhaal legt Mandy uit dat Nijhuis haar had verzekerd dat zijn relatie met Chantal werd afgewikkeld. Chantal zou inmiddels niet meer bij Nijhuis wonen, maar bij haar moeder in Holten. Toch kon Mandy nooit naar Nijhuis toe. “Hij was bezig om twee kinderen te adopteren. Het plan was om twee meisjes uit Roemenië naar Nederland te halen. Verder had hij ook problemen met de zorg over zijn zieke moeder, die Parkinson heeft", viel er destijds te lezen. Ook zou Nijhuis hebben gezegd dat hij in Utrecht wordt behandeld voor een drankprobleem, waardoor hij weinig thuis is.

Op 23 september dook Nijhuis weer eens op als bargast in Vandaag Inside. De arbiter ontkende de aantijgingen niet onomwonden, maar zei wel: ""Het is aller eerst een privé-verhaal, maar aan de andere kant kan ik er ook weinig over zeggen. Dat heeft te maken met alles wat er speelt, dat heeft ook met veiligheid te maken. Ik ga dat nog wel een keer doen, maar nu niet. Dat kan ook niet. Gelukkig zijn we er samen sterk onder, maar het was ook wel heel vervelend."

Meteen na de bewuste uitzending kwam Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds met een opvallende reactie in Shownieuws. "Ik had het idee dat de mannen hem vanavond spaarden, hij zei dat er van het verhaal niets klopte. Maar juist al die sms'jes die we hebben afgebeeld, die ondersteunden het verhaal heel erg", sprak de journalist destijds. Ook Mandy kwam met een keiharde reactie op het optreden van Nijhuis. Later dreigde Santegoeds met nieuwe publicaties over Nijhuis, waarbij hij eveneens hintte naar een onthulling over zaken die zich 'achter de schermen bij VI' zouden hebben afgespeeld.

Nijhuis hebben we sinds 23 september dus niet meer gezien in VI: "Waar Bas hem waarschijnlijk zo voor knijpt is het dreigement van Evert Santegoeds", vermoedt Mediacourant. "Bas heeft natuurlijk geen zin in een derde publicatie en daarom hebben we hem nu al een maand niet meer gezien in VI. Wilfred Genee grapte onlangs nog op televisie: “Aanstaande maandag zijn we er weer met een nieuwe uitzending met B… O nee, die komt niet toch? Nee, die komt zeker niet, nee. Hahahaha. Tot maandag, dag!”, leest het.

