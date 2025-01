Winterstop is voorbij, de Eredivisie wordt hervat: vijf prangende vragen bij start tweede seizoenshelft

De laatste wedstrijd van de eerste seizoenshelft dateert weliswaar van nog geen drie weken geleden, maar de winterstop zit er alweer op voor de clubs in de Eredivisie. Vrijdag 10 januari gaat de tweede helft van de competitie van start met de ontmoeting tussen Fortuna Sittard en Go Ahead Eagles. FCUpdate.nl blikt aan de hand van vijf vragen vooruit op de komende maanden.

Krijgen we een spannende titelstrijd?

Na anderhalf jaar Eindhovense dominantie is het de grote vraag of de achtervolgers er in de tweede seizoenshelft in slagen het PSV moeilijk te maken. De Eindhovenaren haalden 45 punten uit de eerste zeventien competitieduels en maakten daarin liefst 59 doelpunten. Geweldige statistieken, maar vorig seizoen deden ze het nog een stuk beter. Toen liet de ploeg van trainer Peter Bosz pas in de eerste wedstrijd na de winterstop - op bezoek bij FC Utrecht - punten liggen en werd er op 30 maart pas voor het eerst verloren. Deze jaargang ging PSV al twee keer onderuit in de competitie: op 2 november tegen Ajax (3-2) en op 14 december ging het mis in Heerenveen (1-0).

De overwinning van Ajax op de regerend landskampioen leidde meteen tot de vraag of we dit seizoen een spannende titelstrijd zouden krijgen. De Amsterdammers verkleinden de achterstand immers tot vijf punten en hadden op dat moment ook nog een wedstrijd in handen. Ze waren in het restant van de eerste seizoenshelft echter niet constant genoeg om dicht in de buurt van de Eindhovenaren te blijven. Ajax speelde gelijk tegen FC Twente én FC Utrecht en verloor bij AZ, waardoor de achterstand op de koploper momenteel zes punten is. Op papier is Ajax de belangrijkste uitdager van PSV, maar over een titelstrijd durft men in Amsterdam voorlopig niet te spreken. Daarvoor is het voetbal te wisselvallig en de selectie zowel kwalitatief als kwantitatief, zeker in vergelijking met PSV, niet goed genoeg.

© Imago

Of het de komende maanden nog spannend gaat worden om de eerste plek, lijkt in eerste instantie vooral af te hangen van PSV. Haalt het elftal van Bosz zijn ‘niveau’, dan is het door niemand te stoppen. Dat bleek wel in december. Een armoedig PSV verloor in die maand weliswaar van sc Heerenveen, maar boekte riante overwinningen op FC Twente (6-1) en Feyenoord (3-0). Daardoor is de voorsprong op de Rotterdammers al tien punten. PSV kan in de eerste wedstrijd na de winterstop meteen een signaal afgeven. Krijgt ook AZ in Eindhoven een pak rammel, dan kunnen we de eerste vraag eigenlijk al meteen van een antwoord voorzien.

Wat brengt de strijd om plek twee?

Feyenoord werd bij aanvang van dit seizoen bestempeld tot belangrijkste concurrent van PSV, maar daarvan kwam de afgelopen maanden heel weinig terecht. De formatie van coach Brian Priske liet in de eerste speelrondes meteen dure punten liggen tegen onder meer Willem II, Sparta en FC Groningen. Feyenoord wisselde vervolgens goede optredens af met zeer moeizame en na de 3-0 nederlaag in het Philips Stadion hoeven de Rotterdammers voorlopig niet aan een landstitel te denken.

© Imago

De strijd om de tweede plaats belooft al zwaar genoeg te worden. Die klassering is momenteel in handen van Ajax, maar de Amsterdammers hebben in de eerste seizoenshelft niet bepaald kunnen laten zien dat zij de gedoodverfde kandidaat zijn om samen met PSV rechtstreeks de Champions League in te gaan. De voorsprong op de verrassende nummer drie FC Utrecht is bovendien slechts drie punten. Of de Domstedelingen daadwerkelijk een gooi kunnen doen naar plek twee, zal moeten blijken. In de laatste weken van 2024 ging het al niet van harte. Ze verloren kansloos van PSV (2-5), speelden gelijk tegen Go Ahead Eagles (3-3) en kregen een pak rammel van Fortuna Sittard (2-5). Met de mogelijk aanstaande komst van Sébastien Haller slaat FC Utrecht wel een enorme slag.

In de eerste speelronde na de winterstop staat meteen de topper tussen Feyenoord en FC Utrecht op het programma. Wint FC Utrecht in De Kuip, dan neemt het een voorsprong van vier punten op de Rotterdammers. AZ en FC Twente zullen zich ook nog wel (willen) mengen in de strijd om de tweede plaats. Voor de Alkmaarders kan het programma de komende weken echter haast niet zwaarder. Na het bezoek aan koploper PSV wacht het treffen met Ajax in de KNVB-beker, alvorens het bezoek aan FC Utrecht en de thuiswedstrijd tegen AS Roma in de Europa League op het programma staan. Maarten Martens en zijn manschappen beginnen dus meteen aan de weken van de waarheid.

© Imago

Stand boven in de Eredivisie:

1. PSV 17-45

2. Ajax 17-39

3. FC Utrecht 17-36

4. Feyenoord 17-35

5. AZ 17-32

6. FC Twente 17-31

Plaatst een promovendus zich voor de play-offs?

De strijd om plek twee belooft dus spannend te gaan worden, maar dat geldt ook zeker voor de verdeling van de tickets voor de play-offs om Europees voetbal. Die gaan normaal gesproken tussen de nummers 5 tot en met 8, maar mocht een ploeg uit de top vier de KNVB-beker winnen, dan spelen de nummers 6 tot en met 9 om een ticket voor de voorrondes van de UEFA Conference League. Het valt daarom niet uit te sluiten dat een promovendus zich gaat plaatsen voor de play-offs.

Zowel Willem II als NAC Breda kan terugkijken op een uitstekende eerste seizoenshelft. Beide ploegen haalden 22 punten uit de eerste zeventien wedstrijden. Dat zijn er slechts drie minder dan nummer zeven Go Ahead Eagles. De Deventenaren trokken vorig seizoen aan het langste eind in de play-offs en zijn goed op weg om zich opnieuw te verzekeren van een fraai toetje in mei. Maar veel valt er momenteel niet over te zeggen. Het gat tussen Go Ahead Eagles en nummer elf sc Heerenveen is slechts vier punten. Vlak ook zeker Fortuna Sittard niet uit. De Limburgers werden in de KNVB-beker weliswaar uitgeschakeld door de semiprofs van Quick Boys, maar staan in de Eredivisie op een keurige achtste plaats met evenveel punten als Go Ahead Eagles.

© Imago

Krijgt Maurice Steijn Sparta aan de praat?

Eén van de opvallendste nieuwtjes in de eerste seizoenshelft was het ontslag van Jeroen Rijsdijk bij Sparta. De trainer die de Rotterdammers vorig jaar nog naar de achtste plek loodste, kreeg na de overwinning op Hercules in het bekertoernooi te horen dat hij geen toekomst meer had op Het Kasteel. Sparta kondigde vervolgens al snel de terugkeer van Maurice Steijn aan. De Hagenaar eindigde met Sparta in het seizoen 2022/23 knap op de zesde plek en haalde zelfs bijna Europees voetbal, ware het niet dat FC Twente te sterk bleek in de finale van de play-offs.

© Imago

Steijn bekroonde zijn goede prestaties in Spangen met een overstap naar Ajax. Dat huwelijk mondde echter uit in een fiasco. Steijn zat na zijn vertrek bij Ajax in oktober 2023 lang zonder club, maar is inmiddels alweer een paar maanden actief als hoofdtrainer van Sparta. Hij heeft de Kasteelheren vooralsnog echter niet (opnieuw) naar zijn hand kunnen zetten. Steijn won nog niet sinds zijn rentree en leed zelfs een pijnlijke nederlaag tegen zijn oude werkgever NAC (0-2). Sparta is de huidige nummer zestien, met slechts drie punten meer dan Almere City. Steijn zal dus vol aan de bak moeten om zijn ploeg te kunnen behoeden voor degradatie.

Hoe gaat Rijsdijk het doen in Almere?

Dat brengt ons meteen bij de laatste vraag. Waar Steijn voor een lastige uitdaging staat met Sparta, wacht zijn voormalig assistent Rijsdijk een net zo en misschien wel nóg zwaardere klus. De 47-jarige Rotterdammer is door Almere City aangesteld als opvolger van de ontslagen Hedwiges Maduro. Na een teleurstellend verlopen eerste seizoenshelft zagen de Flevolanders geen heil meer in de samenwerking met Maduro, die slechts zes punten pakte. Het vertrek van Maduro sorteerde in het gewenste schokeffect, want in de laatste wedstrijd voor de winterstop werd sc Heerenveen met liefst 3-0 verslagen.

© ESPN

Aan Rijsdijk de taak om die zege een passend vervolg te geven. Voor Almere City en Rijsdijk staan meteen drie belangrijke, zo niet cruciale wedstrijden op het programma. In de eerste speelronde na de winterstop wacht het treffen met FC Groningen. Zeven dagen later komt Heracles Almelo naar Almere en op 2 februari speelt Ally de degradatiekraker tegen RKC Waalwijk. Het verschil tussen de zeventiende en achttiende plek is momenteel twee punten, maar het is Almere City en RKC natuurlijk vooral te doen om de zestiende plek. Beide ploegen kunnen zich niet veel meer misstappen veroorloven. In dat licht staat de ontmoeting tussen Sparta en RKC op 19 januari zowel op Het Kasteel als in het Mandemakers Stadion met rood omcirkeld in de agenda.

