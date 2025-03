Driessen hoort 'gelul' van Farioli: 'Waar gaat het nou om?'

Valentijn Driessen is niet te spreken over de toespraak die Francesco Farioli hield bij thuiskomst na de 0-2 overwinning op PSV. Dat zegt de journalist in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Driessen vond de uitspraken van de trainer van Ajax ‘gelul’.

Ajax won zondag met 0-2 van PSV, dankzij doelpuntenmakers Davy Klaassen en Bertrand Traoré. Het lijkt een cruciale overwinning in de strijd om de landstitel. Hoofdtrainer Farioli en de selectie willen nog niet praten over het kampioenschap, ondanks de voorsprong op PSV, die inmiddels negen punten bedraagt. Er zijn nog zeven wedstrijden te spelen.

Na de overwinning in Eindhoven werd de spelersbus van Ajax bij de Johan Cruijff ArenA opgewacht door een grote groep supporters. Farioli nam vervolgens plaats in de deuropening en richtte zich tot de aanwezigen. “Dank jullie wel voor de support sinds het begin van dit seizoen. Zeven wedstrijden, zeven battles. Dit is nog niet alles. All together”, zo klinkt het op beelden die rondgaan op social media.

Driessen heeft de beelden ook gezien en is kritisch op de Italiaan: “Farioli kwam met dat verhaaltje toen ze terugkwamen, over die zeven wedstrijden en zeven battles en weet ik veel. Dat gelul allemaal uit die bus." Driessen vindt dat de trainer zich te belangrijk maakt: "Waar gaat het nou eigenlijk om op dat moment? Als speler gun je hem zijn minute of fame. Maar het zijn de spelers die het toch uiteindelijk voor je doen, niet de trainer."

