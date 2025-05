Leonne Stentler komt na forse kritiek met héél ander geluid over Farioli

Leonne Stentler heeft na veelgehoorde kritiek op Ajax-trainer Francesco Farioli een ander standpunt ingenomen. Ajax verspeelde in de afgelopen vier wedstrijden een voorsprong van negen punten op PSV en is nu de nummer twee van de Eredivisie, maar volgens de oud-speelster van Ajax is het knap dat de Amsterdammers ‘tot het eind meedeed om de titel’.

Afgelopen woensdag speelde Ajax in de slotfase gelijk tegen FC Groningen, waarmee de koppositie overgedragen werd aan PSV. De Eindhovenaren hebben aankomende zondag de strijd om de landstitel in eigen hand. Vanuit verschillende hoeken kwam er flinke kritiek aan het adres van trainer Farioli. Zo noemde Telegraaf-journalist Valentijn Driessen ‘het lachertje van Europa’.

Artikel gaat verder onder video

“De voorsprong van negen punten heeft het goede gevoel doen omslaan in stress”, weet Stentler te vertellen aan Het Parool. Volgens de NOS-analist kan dit Ajax niet met spanning omgaan. “Farioli heeft nog niet de ervaring om een kampioenschap binnen te slepen”, stelt Stentler. “Zijn tactische keuzes roepen ook vragen op. Hij koos gisteren pas voor de logische optie Hato-Sutalo, terwijl hij eerder met Rugani speelde.”

LEES OOK: Oud-speler met slechts 4 wedstrijden voor Ajax valt in de prijzen bij nieuwe club

Stentler looft de trainer van Ajax: “Er ontstond door de ruime voorsprong hoop bij de fans, waardoor de teleurstelling logisch is. Farioli heeft van een team vol teleurstellingen een ploeg gemaakt die tot het eind meedeed om de titel, en dat is knap. Dat moeten mensen ook beseffen. Het mislopen van de titel zal een smet zijn op het seizoen en het cv van Farioli, maar als je de emotie loslaat, is het duidelijk dat kampioen worden met deze selectie simpelweg niet realistisch was.”

De titelstrijd

“PSV gaat zondag winnen van Sparta”, voorspelt Stentler. “Ajax kan dat niet meer omdraaien. Het is de vraag of de Ajax-selectie beschadigd zal zijn als de titel wordt misgelopen. Dat blijft moeilijk te zeggen. Als de grootste teleurstelling is gezakt, kunnen spelers denk ik nog best trots zijn op waar ze vandaan zijn gekomen. Ik zie het vooral als een positief en bijzonder seizoen. Farioli heeft rust gebracht in een groep en club die in crisis verkeerde”, concludeert de oud-international.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Dick Lukkien stapt in catacomben op één speler van Ajax af 🔗

👉 Tweet van Ajax valt compleet verkeerd bij eigen supporters 🔗

👉 Hugo Borst weet het zeker: 'Johan Cruijff is boos, die draait zich om in zijn urn' 🔗

👉 Wesley Sneijder maakt indruk met uitspraken over Ajax: 'Maak die man assistent!' 🔗

👉 Naam van Ajacied wekt grote verbazing: dit zijn de kandidaten voor Speler van het Jaar 🔗