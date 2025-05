FCUpdate Team van het Jaar: wie vond jij dit seizoen de beste verdedigende middenvelder van de Eredivisie?

Nu het reguliere seizoen in de Eredivisie erop zit, gaat FCUpdate met jullie hulp op zoek naar het beste elftal van de competitie. Deze week nomineren we per positie een aantal spelers, waarna jullie het laatste woord krijgen en ons mogen laten weten wie er een plekje in het Team van het Jaar verdient. Wie vonden jullie de beste verdedigende middenvelder van het seizoen 2024/25? Dit zijn de genomineerden!

Jordy Clasie (AZ)

Wedstrijden: 23 | Doelpunten: - | Assists: 2

Jordy Clasie beleefde, op 33-jarige leeftijd, misschien wel het beste seizoen van zijn carrière. De 1.69 meter lange middenvelder wierp zich op als dé regisseur van het jonge AZ. Jan Boskamp riep Clasie in maart zelfs uit tot de beste speler van de Eredivisie: "Ik vind hem echt fantastisch spelen. Hij stuurt iedereen aan en gaat elke bal bij de centrale verdedigers ophalen. Daarna begint het. Hij is in het veld de baas van de ploeg, dat zie je aan alles. Dat heb je bij Feyenoord en Ajax niet", sprak het Feyenoord-icoon destijds. Clasie maakte in de Eredivisie dusdanig indruk dat bondscoach Ronald Koeman onder meer door Rafael van der Vaart en Hugo Borst werd opgeroepen om Clasie terug te laten keren in het Nederlands elftal. Koeman liet in maart echter weten dat de 17-voudig international het boek-Oranje zelf gesloten wil houden. Door een blessure kwam Clasie sinds maart niet meer in actie. Toeval of niet, maar AZ maakte prompt een moeizame serie door in de Eredivisie én verloor in die periode de bekerfinale van Go Ahead Eagles.

Joey Veerman (PSV)

Wedstrijden: 27 | Doelpunten: 1 | Assists: 8

In de periode na de winterstop, waarin PSV als een kaartenhuis in elkaar stortte en de koppositie verspeelde, kon Joey Veerman zich lang niet altijd aan de malaise onttrekken. De Volendammer was bij absentie van zijn vaste middenveld-maatje Jerdy Schouten echter wél een van de spelers die aan de basis stond van de wederopstanding die uiteindelijk leidde tot de prolongatie van de landstitel. Theo Janssen zei in maart nog dat hij wel wat van zichzelf herkent in Veerman toen hij een lans brak voor de middenvelder: "Kijk vooral eens naar wat hij wél kan. Zijn inzicht, zijn passes. Maar weinig spelers in Nederland hebben zo'n goede trap. Sterker nog: maak daar maar de wereld van", sprak het Vitesse-icoon destijds. "Hij kan prima mee in Oranje, maar het is afhankelijk hoe comfortabel we aan de bal zijn", aldus Janssen.

Jordan Henderson (Ajax)

Wedstrijden: 28 | Doelpunten: 1 | Assists: 4

In zijn eerste (en laatste?) volledige seizoen als speler van Ajax liet Jordan Henderson (34) alsnog zien dat hij nog altijd een meer dan wezenlijke bijdrage kan leveren. Nadat de oud-speler van Liverpool in de winterstop van vorig seizoen verrassend werd overgenomen van Al-Ettifaq klonk vooral kritiek op het spel Henderson door. Onder Francesco Farioli groeide hij dit jaar alsnog uit tot de absolute leider, die het elftal zowel op als buiten het veld bij de hand nam. Zakte vanuit het middenveld vaak in tussen beide centrale verdedigers, waarmee Farioli extra defensieve zekerheid inbouwde die het voor de backs mogelijk maakte mee naar voren te gaan. Henderson keerde in maart niet voor niets na een jaar absentie terug in de nationale ploeg van Engeland. De debuterende bondscoach Thomas Tuchel gunde de routinier zelfs speelminuten in de gewonnen WK-kwalificatiewedstrijden tegen Albanië en Letland.

Oscar Fraulo (FC Utrecht)

Wedstrijden: 27 | Doelpunten: 3 | Assists: 3

Voor het succesteam van FC Utrecht, de verrassende nummer vier van de Eredivisie, was Oscar Fraulo dit seizoen van onschatbare waarde. De 21-jarige Deen, die voor het tweede jaar op rij werd gehuurd van Borussia Mönchengladbach, maakte indruk als 'marathonman' op het middenveld die onvermoeibaar 'vuile meters' kon blijven maken. Fraulo viel daarnaast op met zijn nauwkeurige passing én zijn aanvallende bijdrage en werd in november uitgeroepen tot Talent van de Maand in de Eredivisie. Of we Fraulo volgend seizoen terugzien op het Utrechtse middenveld is op dit moment nog maar de vraag. De Domstedelingen hebben weliswaar een optie tot koop bedongen, maar trainer Ron Jans liet recent weten dat het bedrag waarvoor de Deen kan worden overgenomen 'te hoog' is voor FC Utrecht.

Om in aanmerking te komen voor een nominatie moeten spelers minimaal 20 wedstrijden hebben gespeeld.

Het woord is nu aan jullie! Wie van deze vier verdedigende middenvelders vond jij de beste van het voorbije seizoen? Stemmen doe je op Instagram, laat in de comments een hartje achter bij jouw favoriet!

