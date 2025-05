'Heitinga verkiest Ajax boven club uit Europese topcompetitie'

John Heitinga is kort voordat Ajax werk begon te maken van zijn terugkeer als hoofdtrainer óók benaderd door VfL Wolfsburg, zo onthult transferjournalist Mounir Boualin (SoccerNews). De huidige assistent-trainer van Arne Slot bij Liverpool besloot door de toenadering uit Amsterdam echter niet in te gaan op de interesse van de Bundesliga-club.

Wolfsburg beleefde een teleurstellend seizoen en greep met een elfde plaats op de eindrangschikking ruim naast Europees voetbal. Het kostte trainer Ralph Hasenhüttl begin mei al de kop, waarna Daniel Bauer intern werd doorgeschoven vanuit de Onder 19 om het seizoen als interim-trainer af te maken. In de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer voor volgend seizoen kwamen Die Wolfe dus uit bij Heitinga, die als assistent van Slot de landstitel greep met Liverpool.

LEES OOK: Grootste verlies in clubhistorie dreigt voor Ajax

Artikel gaat verder onder video

The Reds zagen een mogelijk vertrek van Heitinga al langer aankomen. Afgelopen winter hengelde West Bromwicht Albion immers al naar zijn diensten, deze zomer lijkt het alsnog van een afscheid te gaan komen. "Vlak voor de concrete belangstelling van Ajax had ook VfL Wolfsburg zich gemeld", schrijft Boualin. "De Duitse club benaderde Heitinga voor de functie van hoofdtrainer, als mogelijke opvolger van de ontslagen Ralph Hasenhüttl. Uiteindelijk deed zijn oude liefde Ajax hem besluiten om voorlopig niet verder in te gaan op de interesse uit Duitsland", aldus de transferjournalist.

LEES OOK: Pech voor Ajax: overbodige middenvelder maandenlang aan de kant

In de nacht van dinsdag op woensdag bracht Fabrizio Romano naar buiten dat Liverpool toestemming heeft gegeven aan Heitinga om in gesprek te gaan met Ajax, waarmee de club zelf ook al in vergevorderde onderhandeling is over de voorwaarden waartegen de trainer terug mag keren naar Amsterdam. Inmiddels is duidelijk dat Heitinga in Amsterdam een duo moet gaan vormen met Marcel Keizer, een andere oud-trainer van de club. Volgens De Telegraaf zal Heitinga 'als boegbeeld' gaan fungeren, mits Ajax er met beide trainers uitkomt uiteraard.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 'Ajax besluit koopoptie niet te lichten en zwaait huurling uit' 🔗

👉 Weghorst laat van zich horen en heeft krachtige boodschap voor Ajax-supporters 🔗

👉 Farioli compleet verrast: ‘Hij wist aan het begin niet of hij mij erbij wilde hebben’ 🔗

👉 Kenneth Taylor heeft één woord nodig voor het vertrek van Farioli 🔗

👉 Ajax-supporters belonen eigen speler voor indrukwekkende transformatie 🔗