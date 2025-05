Kevin De Bruyne sluit langer verblijf in Premier League niet uit

vertrekt komende zomer na een periode van tien jaar bij Manchester City. Het is nog ongewis waar de toekomst van de Belgische middenvelder ligt, maar hijzelf sluit een langer verblijf in de Premier League niet uit. Zo liet hij weten na afloop van de verloren FA Cup-finale tegen Crystal Palace.

De 33-jarige De Bruyne maakte in de zomer van 2015 voor een bedrag van liefst 76 miljoen euro de overstap van VfL Wolfsburg naar Manchester City. De creatieve rechtspoot speelde vooralsnog liefst 420 wedstrijden voor The Citizens, waarin hij goed was voor 108 doelpunten en 177 assists. Na tien jaar neemt De Bruyne afscheid van Manchester City en hij wordt aan diverse clubs gelinkt.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: De Bruyne onaangenaam verrast door Manchester City: 'Dat was een beetje een shock'

Napoli en Chicago Fire worden genoemd, terwijl ook diverse Premier League-clubs wel oren zouden hebben naar de 109-voudig Belgisch international. Recentelijk werd De Bruyne door Gianluca Di Marzio nog in verband gebracht met Liverpool, iets wat al snel ontkracht werd door Fabrizio Romano.

LEES OOK: Kevin De Bruyne wordt plots in verband gebracht met Ajax

Waar de toekomst van De Bruyne dan wel ligt is vooralsnog onbekend. Na afloop van de verloren FA Cup-finale was de Belg vrij mysterieus over zijn toekomst. "Ik wil goed voetbal spelen", aldus De Bruyne in de mixed zone. "Wat de beslissing ook moge zijn. Ik weet dat jullie proberen te raden waar ik heenga. Ik zal mijn beslissing maken en jullie zullen het weten wanneer ik het weet."

De Bruyne laat in het midden of zijn toekomst in Engeland ligt. "Het ligt eraan wie er komen. Ik heb een familie met jonge kinderen. Ik moet voor hen zorgen en een beslissing maken die goed is voor ons allemaal, niet alleen voor mij. Als ik twintig jaar en alleen ben, kan ik veel makkelijker een beslissing maken. Maar nu is het complexer. Een Engelse club? Misschien", besluit hij.

