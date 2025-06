Ajax krijgt plots enorme veeg uit de pan

Sjoerd Mossou begrijpt totaal niet dat Ajax ervoor heeft gekozen bij de aanstelling van John Heitinga en Marcel Keizer de nadruk te leggen op hun samenwerking met Arne Slot. Volgens de journalist is het ‘lariekoek’ dat iemand die met de trainer van Liverpool heeft samengewerkt zelf ook een betere trainer wordt. Volgens Mossou is Ajax zijn eigen fans dan ook voor de gek aan het houden.

Ajax stelde Heitinga afgelopen weekend aan als opvolger van de vertrokken Francesco Farioli, met Keizer als zijn assistent. Bij de aankondiging legde Alex Kroes nadruk op het feit dat beide heren in het verleden werkzaam zijn geweest met Slot - nu zeer succesvol bij Liverpool – en dat dat een reden was om deze keuze te maken. Wanneer Mossou het onderwerp aansnijdt in de AD Voetbalpodcast, begint hij hier weer om te lachen. “Het fascineert mij dat mensen dit serieus nemen”, begint de journalist. “Of dat ze bij Ajax denken dat er mensen zijn die in het frame trappen dat, als ze maar vaak genoeg zeggen dat ze met Arne Slot hebben gewerkt, ze dan denken dat het heel logisch is dat ze deze trainers hebben gekozen.”

Mossou vindt het ‘onvoorstelbaar’ dat Ajax ervoor heeft gekozen de aanstelling op deze manier te framen. “Weet je hoe lang Marcel Keizer met Arne Slot heeft gewerkt? 3,5 maand. Weet je hoe dat ging? Stijf onderaan in de Eredivisie”, illustreert de verslaggever de absurditeit van de vergelijking. Slot was in 2016 elf wedstrijden assistent van Keizer bij SC Cambuur. “Wat een lariekoek, dat als je met Arne Slot hebt gewerkt – of wie dan ook, al heb je met José Mourinho gewerkt – dat je dan een betere trainer wordt opeens. Wat een flauwekul zeg.”

Framing zorgt voor hoog verwachtingspatroon

Presentator Etienne Verhoeff denkt ook dat dit frame niet zal helpen voor Heitinga en Keizer. “Welk verwachtingspatroon leg je dan voor ze neer voor komend seizoen? Want nu al zeg je dat het die kant op moet gaan”, spreekt hij zijn vrees uit. Daar is Mossou het mee eens, die overigens wel snapt waarom Ajax hiervoor heeft gekozen. “Je komt uit op twee trainers die eigenlijk niet helemaal zijn gelukt in het verleden. Dat moet je toch verkopen aan je achterban. Maar ik vind het onvoorstelbaar dat je op dat idee komt en dat heel serieus gaat uitdragen. En eerlijk gezegd vind ik het ook onvoorstelbaar dat iedereen dat serieus overneemt.”

Daarmee doelt Mossou op het artikel van de NOS over Heitinga en Keizer, waarin de hoop werd uitgesproken dat het tweetal ‘een vleugje Slot-bal’ mee weet te brengen naar Ajax. “Waar slaat dat op?”, vraagt de journalist zich af, terwijl hij in lachen uitbarst. “Wat is dat nou voor onzin zeg? Omdat Johnny Heitinga trainer wordt, gaat Ajax Slot-bal spelen? Dikke lul. Maar goed, succes ermee”, besluit hij.

Begrijp jij de keuze van Ajax te focussen op de samenwerking van Heitinga en Keizer met Slot? Laden... 25% Ja, dat was een goede zet van Kroes 75% Nee, daarmee maakt hij het Heitinga en Keizer niet makkelijk 8 stemmen

