Doemscenario dreigt voor Ajax

Ajax moet vrezen dat niet alle bannelingen deze zomer vertrekken uit Amsterdam, zo schetst clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad. Met het oog op het WK van volgend jaar is het voor de internationals beter te vertrekken. Inan betwijfelt echter of die vlieger ook opgaat voor niet-internationals.

Afgelopen weekend bracht De Telegraaf het nieuws naar buiten dat Alex Kroes zeven spelers had geappt dat ze in de voorbereiding op het nieuwe seizoen niet welkom zijn bij het eerste elftal. Dit zou gaan om Chuba Akpom, Carlos Forbs, Borna Sosa, Kristian Hlynsson, Christian Rasmussen, Jay Gorter en Branco van den Boomen. ESPN beweerde een dag later echter dat Hlynsson nog wel een kans krijgt van John Heitinga, maar dat Sivert Mannsverk juist mag vertrekken. Daarnaast wordt ook in twijfel getrokken dat Kroes appjes zou hebben gestuurd. In plaats daarvan heeft de technisch directeur met alle zeven spelers een persoonlijk gesprek gevoerd.

Met het verbannen van de zeven spelers hoopt Ajax ze te forceren deze zomer te vertrekken uit Amsterdam. Voor de internationals, zoals Sosa, zal het van belang zijn de club daadwerkelijk achter zich te laten. Komende zomer staat namelijk het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico op de planning en zonder speelminuten gedurende het seizoen kunnen ze deelname aan het toernooi vergeten.

Over de niet-internationals, zoals Akpom en Gorter, maakt Inan zich zorgen. “Weegt meer perspectief op speeltijd voor hen dan nog op tegen het inleveren van een vet contract dat ze waarschijnlijk elders niet kunnen krijgen?”, vraagt de journalist zich af. De kans is dus aanwezig dat een deel van de bannelingen niet zal vertrekken. Nico Dijkshoorn waarschuwde Ajax eerder deze week al voor dit scenario.

