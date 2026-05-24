Been prijst nieuwste aanwinst van Feyenoord: 'Hij is absoluut een winnaar'

Mario Been heeft veel vertrouwen in de aanstelling van Robert Eenhoorn als de nieuwe algemeen directeur van Feyenoord. De bestuurder werd onlangs gepresenteerd in Rotterdam. Volgens de analist heeft de huidige nummer twee van de Eredivisie een uitstekende slag geslagen met komst van de oud AZ'er.

In gesprek met ESPN steekt Been zijn bewondering voor de nieuwe beleidsbepaler niet onder stoelen of banken. "Absoluut een winnaar. Dat blijkt uit alles. Dat heeft hij bij AZ bewezen", aldus de analist over de periode van tien jaar waarin Eenhoorn de scepter zwaaide in Alkmaar. Eenhoorn vertrok eind 2024 bij AZ, waar hij volgens Been een indrukwekkend fundament heeft achtergelaten. "Hij is medeverantwoordelijk geweest voor grote transfers, de verbouwing van het stadion en het opzetten van de jeugdopleiding, dat klinkt als een klok".

Met de komst van Eenhoorn kiest Feyenoord er weer voor om de algemene en technische zaken door twee verschillende personen te laten uitvoeren. Waar Te Kloese beide portefeuilles beheerde, krijgt Eenhoorn in de directie gezelschap van Dévy Rigaux, die als technisch directeur aan de slag gaat. Been ziet dat als een absolute noodzaak voor de club uit Zuid. "Met name bij een topclub heb je én iemand nodig die zich specifiek bezighoudt met het technische gebeuren én iemand die het overkoepelend allemaal in de gaten houdt", stelt hij. "Als je daar een goede samenwerking in hebt, dan heb je een goede twee-eenheid".

Er wacht de kersverse directeur direct een vol takenpakket in De Kuip. Zo liggen er complexe dossiers over het terugkopen van aandelen van de Vrienden van Feyenoord en moeten er knopen worden doorgehakt over de invulling van de technische staf rondom hoofdtrainer Robin van Persie. Been is er echter van overtuigd dat de directeur deze uitdagingen aankan. "Hij heeft de nodige ervaring op gedaan en die kan hij verder uitbreiden bij een mooie club als Feyenoord. Ik denk dat de club bij hem in goede handen is".