‘Farioli zorgt tegen Twente mogelijk voor pas één keer eerder vertoonde situatie’

Wil Ajax koploper PSV zondagmiddag in de laatste speelronde van de Eredivisie nog enigszins aan het wankelen brengen, dan moet het ervoor zorgen dat het snel scoort in de thuiswedstrijd tegen FC Twente. Dat schrijft Johan Inan althans. Volgens de verslaggever van het Algemeen Dagblad zou Francesco Farioli er om die reden zomaar voor kunnen kiezen om naast óók op te stellen. Die twee stonden dit seizoen pas één keer eerder gezamenlijk op het veld bij Ajax.

En dat was in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht op 20 april. Ajax had bij aanvang van het duel in de Domstad nog een voorsprong van negen punten op PSV en bij een nieuwe zege dus een grote stap gezet richting het kampioenschap. De Amsterdammers gingen op bezoek bij FC Utrecht echter hard onderuit: 4-0. Farioli had met de invalbeurt van Weghorst, die naast Brobbey kwam te spelen, nog geprobeerd om dingen recht te zetten, maar FC Utrecht liep in het restant van de tweede helft uit naar een grote zege. Die nederlaag bleek het begin van het (mogelijke) einde voor Ajax, dat daarna ook punten liet liggen tegen Sparta (1-1), NEC (0-3) én FC Groningen (2-2).

Ajax heeft de landstitel daardoor niet meer in eigen hand. Bij aanvang van de laatste speelronde is de achterstand op PSV één punt. Waar Ajax het in eigen huis opneemt tegen FC Twente, speelt PSV in Rotterdam tegen Sparta. Volgens Inan zijn er manieren om ‘de druk en weerstand’ bij PSV te vergroten. “Ajax kan zelf niks doen op Het Kasteel, maar het kan tegen FC Twente wel in de koppies van de PSV’ers proberen te kruipen. (…) Een wedstrijd vroeg beslissen, lukte Ajax dit seizoen zelden. Des te groter de schok die de ogenschijnlijk murw gebeukte ploeg van trainer Francesco Farioli teweeg zal brengen op Het Kasteel”, zo schrijft Inan op de website van het Algemeen Dagblad.

Wijndal op de flanken?

Maar daar zijn wel doelpunten voor nodig, zo stelt Inan. “En die zal Ajax niet snel maken als het afwacht tegen FC Twente. De rem moet eraf en niet zo’n beetje ook. En dat kan nu Ajax niks meer te verliezen heeft. De tweede plek en het zekere Champions League-ticket heeft het sowieso, het kan alleen maar mooier worden”, zo klinkt het. Volgens Inan is ‘meer opportunisme in de opstelling en opvatting’ daarom ‘wenselijk’. “Voor goals kom je bij Weghorst uit. En als je met de supersub speelt, heb je voorzetten en flanken nodig. Steven Berghuis ernaast op rechts, op links een back die doorkomt en een afgemeten pass in huis heeft. Owen Wijndal? Niet eens zo’n gekke optie.”

Wijndal viel in de laatste twee wedstrijden tegen NEC en FC Groningen telkens in bij Ajax. Voor zijn laatste basisplaats in competitieverband moeten we echter terug naar 15 december vorig jaar, in de thuiswedstrijd tegen Almere City. Wijndal stond dit kalenderjaar lang aan de kant met een knieblessure, maar eenmaal hersteld kreeg hij hier en daar wat speeltijd van Farioli. Zo maakte de linksback ook in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht als invaller zijn opwachting. Dat gold ook voor Weghorst, waardoor er een uniek moment ontstond. Weghorst kwam en Brobbey bleef staan, waardoor de twee spitsen voor het eerst samen op het veld stonden bij Ajax.

Basisplaats voor Weghorst én Brobbey?

Dat gebeurde in de daaropvolgende wedstrijden om verschillende redenen niet. Op bezoek bij FC Groningen loste Weghorst Brobbey al vroeg in de tweede helft af. In de jacht op doelpunten tegen FC Twente moet Farioli, zo schrijft Inan, niet alleen kiezen voor middenvelders die ‘het doel aanvallen’, maar misschien ook wel voor Weghorst én Brobbey. “Ajax moet stormen tegen FC Twente. Farioli kan er daarom zelfs voor kiezen om naast Weghorst ook Brobbey op te stellen om onmiddellijk een oorlog te ontketenen. Snel in Rotterdam laten blijken dat het menens is, zo in de hoofden kruipen en de klok een mogelijke tegenstander van PSV maken”, zo klinkt het.

Moet Francesco Farioli tegen FC Twente kiezen voor Wout Weghorst én Brian Brobbey? Laden... 53.7% Ja, dat is een verstandige keus! 46.3% Nee, dat gaat niet werken 41 stemmen

