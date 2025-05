Sjaak Swart krijgt dag na FC Groningen - Ajax nóg meer slecht nieuws

De KNVB heeft Danny Makkelie aangesteld als scheidsrechter voor de ontmoeting tussen Ajax en FC Twente van komende zondag. Daar zal vooral Sjaak Swart van balen. Het clubicoon van de Amsterdammers uitte zich eerder deze week nog behoorlijk kritisch op het optreden van Makkelie tijdens de kraker tussen Feyenoord en PSV van afgelopen zondag.

Ajax maakt zondag nog een kleine kans op het kampioenschap. De Amsterdammers zullen sowieso moeten winnen van FC Twente, en in de tussentijd moeten hopen dat Sparta Rotterdam twee of meer punten weet af te snoepen van PSV. Alleen dán kan de ploeg van trainer Francesco Farioli zich nog kronen tot kampioen van de Eredivisie. Het duel tussen Ajax en FC Twente moet door Makkelie in goede banen worden geleid. De KNVB maakt donderdag bekend dat de ervaren leidsman is aangesteld als scheidsrechter voor de topper in de Johan Cruijff ArenA. Rob Dieperink is de VAR van dienst.

Swart kritisch op Makkelie

Makkelie was zowel tijdens als na de ontmoeting tussen Feyenoord en PSV van afgelopen zondag onderwerp van gesprek. De scheidsrechter nam een aantal omstreden beslissingen. Zo weigerde hij in de eerste helft Noa Lang op de bon te slingeren na een overduidelijke handsbal. Bovendien toonde Makkelie Feyenoord-verdediger Givairo Read in de slotfase van de tweede helft de rode kaart na een overtreding op Lang. Swart was in gesprek met De Telegraaf totaal niet te spreken over die beslissing. “Die rode kaart van Read had Makkelie nooit mogen geven, want hij raakt Lang wel, maar die maakt een enorme duikeling”, zo uitte de Ajax-legende zijn ongenoegen. “Dan vond ik die overtreding van Richard Ledezma eerder rood. PSV is in mijn ogen enorm geholpen”, voegde Swart er nog aan toe.

Dinsdag werd bekend dat Read door de tuchtcommissie níét wordt geschorst naar aanleiding van de rode kaart die hij kreeg van Makkelie. “Ja, daar koop ik geen brood voor. Iedereen zag dat Lang het zwembad in dook. Wordt Read er niet uitgestuurd, dan blijft het 2-2. En dan had dat ook een positieve invloed op Ajax gehad, denk ik”, zo doelde Swart op de verrichtingen van Ajax in de thuiswedstrijd tegen NEC. Feyenoord schoot in de topper tegen PSV uit de startblokken en stond al heel snel met 2-0 voor. De Rotterdammers gaven hun voorsprong in de tweede helft uit handen. Read werd na de 2-2 uit het veld gestuurd, waarna Lang PSV diep in de blessuretijd nog de 2-2 bezorgde. Ajax ging vervolgens hard onderuit tegen NEC (0-3).

Wie is de scheidsrechter bij Sparta - PSV?

Ajax - FC Twente begint zondag om 14.30 uur. Op hetzelfde moment trapt PSV in Rotterdam af tegen Sparta. De mogelijke kampioenswedstrijd van de Eindhovenaren staat onder leiding van Serdar Gözübüyük. Pol van Boekel is de VAR bij de wedstrijd op Het Kasteel.

