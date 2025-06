'Guardiola wil na Reijnders ook Nederlander van 80 miljoen'

Manchester City is geïnteresseerd in het binnenhalen van , zo meldt de Franse krant L'Équipe. Er zouden zelfs al gesprekken plaatsvinden voor het geval de transfer van niet doorgaat. Simons zou na de tweede Nederlander in korte tijd worden die voor City tekent.

Manchester City heeft drukke transferplannen deze zomer. Reijnders zal binnen afzienbare tijd tekenen voor de ploeg van Pep Guardiola, maar voor de opvolging van Kevin De Bruyne wordt verwacht dat er nog een andere speler naar Manchester komt. Cherki van Olympique Lyon moet de nieuwe nummer 10 worden. In de komende uren wordt er een bod verwacht, volgens L’Équipe. Mocht de Fransman niet haalbaar zijn, dan overweegt City om Simons te halen, schrijft de krant.

Eerder maakte transferjournalist Fabrizio Romano al bekend dat Simons een transferverzoek zou hebben ingediend bij Leipzig. De club die hem afgelopen winter na een huurperiode definitief overnam voor een transfersom van zo'n 50 miljoen euro, liep Europees voetbal mis door als zevende te eindigen in de Bundesliga. Het contract van de aanvallende middenvelder annex linksbuiten loopt in de zomer van 2027 af. Leipzig kan dus een forse transfersom eisen; volgens Sky Sport wil de club minstens tachtig miljoen euro ontvangen.

Concurrentie uit de Premier League

Simons wordt de afgelopen tijd ook in verband gebracht met andere Premier League-clubs. Het Liverpool van Arne Slot zou de 26-voudig international zien als vervanger van Luis Díaz, die gelinkt wordt aan een vertrek. Ook Tottenham Hotspur, dat zich door het winnen van de Europa League plaatste voor de Champions League, zou in de markt zijn.

