Iran zal komende zomer ‘gewoon’ deelnemen aan het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten, zo laat FIFA-voorzitter Gianni Infantino weten in de rust van een oefenduel tussen Iran en Costa Rica in Turkije. Het Aziatische land is momenteel in oorlog met de VS, waardoor deelname aan het toernooi onzeker was.

Door de huidige oorlog in het Midden-Oosten is er veel te doen om de WK-deelname van Iran. Nadat het land werd aangevallen door de VS, sloot het deelname aan het toernooi nagenoeg uit. Amerikaanse president Donald Trump stelde dat Iran voor ‘de eigen veiligheid’ beter niet kon afreizen voor het toernooi, dat grotendeels in de VS wordt gehouden.

In een poging om wel naar het WK te kunnen, diende Iran het verzoek in om de groepswedstrijden te verplaatsen naar Mexico, maar daar weigerde de FIFA in mee te gaan. De bond liet namelijk weten dat alle wedstrijden volgens het schema vastgesteld bij de loting zouden worden gespeeld.

“Iran zal deelnemen. Daarvoor zijn we hier”, liet Infantino weten in de rust van het oefenduel tussen Iran en Costa Rica. “We zijn hier blij mee, want het is een heel, heel sterk team.” De FIFA-baas ging rondom het duel op de foto met meerdere mensen van de Iraanse bond. “Ik heb met de spelers en de coach gesproken, dus alles is in orde”, gaf hij aan.