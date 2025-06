'Ajax heeft flink wat concurrentie in strijd om Jaros, Liverpool overweegt alle opties'

Ajax heeft meerdere concurrenten in de strijd om , meldt het doorgaans betrouwbare The Athletic. Ondanks de concurrentie lijkt Ajax wel de beste papieren te hebben om de Liverpool-doelman op huurbasis over te nemen. Desalniettemin overwegen The Reds alle opties.

Afgelopen weekend kwam naar buiten dat John Heitinga Jaros graag wil meenemen van Liverpool naar Ajax. De Amsterdammers namen afgelopen winter afscheid van Diant Ramaj, waar Matheus op huurbasis voor terugkwam. In de Johan Cruijff ArenA zijn ze echter niet van plan door te gaan met de Braziliaan en zijn ook niet voornemens om met de 41-jarige Remko Pasveer als eerste keeper aan het seizoen te beginnen. Daarom willen ze zich met een jongere doelman versterken.

De kans lijkt groot dat Jaros een van de nieuwe doelmannen in het keepersgilde van Ajax wordt. The Athletic schrijft dat de Amsterdamse club 'de race leidt'. Toch is er de nodige concurrentie voor de nummer twee van het afgelopen Eredivisie seizoen. Meerdere clubs uit Europa, van wie de namen niet wordt genoemd, zouden concrete interesse hebben getoond in de 23-jarige Jaros. "Alle opties worden overwogen", klinkt het.

Dat Ajax is uitgekomen bij Jaros is geen verrassing, aangezien de Tsjechische doelman het afgelopen seizoen samenwerkte met Heitinga. De Nederlander was afgelopen seizoen de assistent-trainer van Arne Slot bij Liverpool, maar zwaait vanaf komende zomer de scepter bij Ajax. Afgelopen seizoen kwam de 1,90 meter lange Tsjech tot twee wedstrijden in de hoofdmacht van The Reds. Zo deed hij mee in de League Cup-wedstrijd tegen Brighton en de Premier League-wedstrijd tegen Crystal Palace.

Ajax aast ook nog altijd op Roefs

Naast Jaros heeft Ajax ook de komst van Roefs nog niet uit het hoofd gezet. De interesse in de doelman van NEC zou ‘los staan’ van een eventuele komst van Jaros, aangezien de doelman van Jong Oranje wordt gezien als aanwinst voor de lange termijn. Als de Tsjech na een jaar weer vertrokken is uit Amsterdam, wordt Roefs klaar geacht eerste keeper te worden. Toch is de komst van Roefs nog geen uitgemaakte zaak. Hoewel de doelman zelf graag naar Ajax wil, is men in Amsterdam niet van plan de vraagprijs van NEC te betalen.

