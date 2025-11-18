Live voetbal

Juicechannel doet boekje open over Mitchell Dijks: 'Hij is weer lekker op dreef'

Frank Hoekman
18 november 2025

Mitchell Dijks is 'weer lekker op dreef', zo meldt juicechannel RealityFBI op Instagram. De oud-speler van onder meer Ajax, Vitesse en Fortuna Sittard zou verschillende vrouwen hebben benaderd om voor hem naar Vietnam te komen, het land waar hij tegenwoordig uitkomt voor Nam Dinh FC.

De 32-jarige Dijks is momenteel bezig aan zijn eerste avontuur buiten Europa. De linksback speelde eerder wel in Engeland (Norwich City) en Italië (Bologna), maar koos na het aflopen van zijn contract bij Fortuna afgelopen zomer voor een exotischer oord: Vietnam.

Dijks is in Vietnam 'weer lekker op dreef', schrijft RealityFBI in een story op Instagram. "Hij vraagt tegenwoordig of meiden voor hem naar Vietnam willen komen, waar hij voetbalt, alsof het een busreis naar school is. Als hij nou nog zou voorstellen de reis te betalen, prima. Maar dat zie ik in de gesprekken die hij met meiden voert niet terug."

Let wel, Dijks is 'gewoon' vrijgezel en doet dus in principe niemand kwaad met zijn avances. "Hij breekt momenteel geen harten, maar kan wel een cursus galantheid gebruiken", besluit het juicechannel dan ook.

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ bij de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.

