In de laatste speelronde van de Champions League neemt PSV het in eigen huis op tegen Bayern München. De Eindhovenaren hopen zich te plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League. Het duel wordt live uitgezonden op Ziggo Sport, maar hoe laat? En hoe kijk je PSV - Bayern München als je geen Ziggo-abonnement hebt?

Hoe laat begint PSV - Bayern München?

De Champions League-wedstrijd tussen PSV en Bayern München begint woensdagavond om 21.00 uur in het Philips Stadion. De UEFA heeft de Portugese scheidsrechter João Pinheiro aangesteld om het duel in goede banen te leiden.

Op welke zender wordt PSV - Bayern München uitgezonden?

Ziggo Sport zendt PSV - Bayern München uit op Ziggo Sport, voor abonnees te vinden op kanaal 14. De voorbeschouwing, verzorgd in het programma UEFA Matchday, begint om 20.00 uur.

Hoe kijk je PSV - Bayern München zonder Ziggo-abonnement?

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers als zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de Champions League-wedstrijd tussen PSV en Bayern München gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app/website (Ziggo Sport Free) een gratis livestream aan voor niet-abonnees, sinds januari van dit jaar hoef je daar bovendien geen Ziggo-account meer voor aan te maken. In dit artikel leggen we precies uit hoe het in zijn werk gaat.

Hoe staan PSV en Bayern München ervoor in de Champions League?

PSV staat met acht punten op de 22ste plaats in de competitiefase. Volgens de simulaties van Opta heeft de ploeg van Peter Bosz een kans van 55,2 procent om bij de beste 24 te eindigen en de tussenronde te halen. In het meest gunstige geval is daar geen punt voor nodig tegen Bayern. Bij winst is PSV normaliter zeker en bij een gelijkspel is de kans groot. Bayern staat met achttien punten op de tweede plek en is al zeker van de zestiende finale. Toch is der Rekordmeister met een sterrenensemble afgereisd naar Nederland.