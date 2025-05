‘Bijzonder pijnlijk afscheid dreigt bij Ajax’

Het is nog altijd onduidelijk of ook na dit seizoen nog onder contract staat bij Ajax. De doelman is in het bezit van een aflopend contract en wacht nog steeds op een aanbieding van de clubleiding. Mocht Ajax besluiten om niet verder te gaan met Pasveer, dan dreigt een ‘bijzonder pijnlijk’ afscheid voor de sluitpost. Dat schrijft clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad althans.

Ajax haalde Pasveer in 2021 transfervrij naar Amsterdam. Pasveer werd in eerste instantie gehaald als stand-in van Maarten Stekelenburg, maar omdat laatstgenoemde al vroeg in het seizoen een zware blessure opliep, kreeg de andere routinier al snel een kans onder de lat. Het huwelijk tussen Ajax en Pasveer leek een groot succes te gaan worden. Hij stond in dat seizoen in twintig competitieduels onder de lat en hield daarin zeventien keer zijn doel schoon. Pasveer hoefde slechts vier keer te vissen. Hij maakte ook in de Champions League indruk, maar uitgerekend in het kampioenenbal ging het mis.

Pasveer liep in de heenwedstrijd tegen Benfica in de achtste finale van dat toernooi een blessure aan een vinger op. Een breuk zelfs. Daardoor miste hij het restant van het seizoen en stond hij niet onder de lat toen Ajax de kampioensschaal in ontvangst mocht nemen. Een hard gelag voor Pasveer, die een groot aandeel had in het succes. Drie jaar later dreigt het opnieuw mis te gaan. Pasveer veroverde na de aanstelling van Francesco Farioli als hoofdtrainer tot verrassing van velen een basisplaats. Hij behoorde lang tot de uitblinkers bij Ajax, tot hij op 6 maart een liesblessure opliep tegen Eintracht Frankfurt. “Met al zijn ervaring weet hij dat het hem mogelijk opnieuw niet gegund is. Hij vecht tegen de tranen”, zo schrijft Inan op de website van het Algemeen Dagblad.

'Emotionele speech'

Farioli hield Pasveer ondanks zijn blessure dicht bij de selectie. “Sterker nog, voor de kraker tegen PSV haakt hij aan in het hotel in Brabant en gaat hij mee de bus in. Farioli geeft hem het woord. Een emotionele speech volgt. Opnieuw voelt hij de wens van de trainer perfect aan”, zo klinkt het. Pasveer zag zijn ploeggenoten met 0-2 winnen bij PSV en daardoor de voorsprong vergroten tot negen punten. Niets leek een Amsterdamse titel nog in de weg te kunnen staan. “Maar is Pasveer op tijd fit? Hij ziet Matheus prima keepen. Maar de Braziliaan is niet even constant. De eerste keeper werkt zich suf om op tijd terug te zijn. Hij kan niet wachten. Zeker niet als hij op de bank tegen FC Utrecht en Sparta vijf van de negen punten voorsprong ziet verdampen.”

Pasveer keerde afgelopen zondag tegen NEC terug onder de lat. Zonder succes: Ajax ging af als een gieter, verloor met 0-3 en zag PSV naderen tot één punt. “De kater dreigt zelfs een grote nachtmerrie te worden. Pasveer keert terug, maar kan een 0-3 nederlaag tegen NEC niet afwenden. Tegen FC Groningen komt Ajax twee keer op een voorsprong, maar ook het laatste puntje voorsprong wordt verspeeld. Vooral bij de voorzet van Mats Seuntjens in minuut 99 tast hij mis. Na het laatste fluitsignaal slaat Pasveer zijn handschoen voor zijn ogen en loopt hij tussen alle kemphanen verdwaald rond. Op de plek waar zijn voetbalreis 21 jaar eerder definitief begon, heeft hij zijn laatste voetbaldroom niet meer in eigen hand”, zo schrijft Inan.

'Farioli wil contractverlenging, maar nog geen nieuwe aanbieding voor Pasveer'

Met nog één speelronde voor de boeg heeft Ajax een punt minder dan PSV. Pasveer dreigt dus opnieuw het kampioenschap aan zich voorbij te zien gaan. Volgens Inan moet het ‘nog maar blijken’ of de doelman volgend seizoen een nieuwe kans krijgt. “Pasveer heeft, ondanks aandringen van Farioli, nog altijd geen nieuwe aanbieding ontvangen van Ajax. Het is Ajax of stoppen, zei hij eerder al. Ook omdat niet zeker is of hij bijtekent, dreigt na dik 300 Eredivisieduels een bijzonder pijnlijk afscheid voor Pasveer. Of het moet in de laatste speelronde nog zijn kant op vallen.” Dan moet Ajax winnen van FC Twente en Sparta PSV op minstens een gelijkspel zien te houden.

