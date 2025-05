Luuk de Jong staat op en beslist titelstrijd met Ajax: PSV is landskampioen

PSV heeft zich zondagmiddag op een zinderende laatste speeldag gekroond tot landskampioen. De Eindhovenaren vergaten op bezoek bij Sparta in een vroeg stadium afstand te nemen en werkten zichzelf daarmee heel even flink in de nesten, maar Luuk de Jong en Malik Tillman bezorgden hun ploeg uiteindelijk een 1-3 zege en daarmee de 26e landstitel in de clubhistorie. Ajax versloeg FC Twente (2-0), maar om kampioen te worden moest PSV punten laten liggen.

Sparta Rotterdam - PSV (1-3)

Wie dacht dat er bij PSV sprake was van titelstress, kreeg in de eerste helft al een overtuigend antwoord van het elftal van trainer Peter Bosz. De Eindhovenaren zetten hun uitstekende vorm van de afgelopen weken vrijwel moeiteloos door en creëerden voor de rust kans op kans. Sparta had aan doelman Nick Olij te danken dat het bij rust slechts 0-1 stond. Ivan Perisic was al na een paar minuten dicht bij de openingstreffer, maar zijn inzet werd knap gekeerd door Olij. Malik Tillman en Ismael Saibari slaagden er eveneens niet in de sluitpost te passeren. Zou het dan zo’n middag worden voor PSV?

Het antwoord in eerste instantie: nee. Op het moment dat Ajax de score opende tegen FC Twente en de supporters in de Johan Cruijff ArenA heel even durfden te dromen van het kampioenschap, werd ook op Het Kasteel de ban gebroken. Perisic zag eerder zijn inzet nog gekeerd worden door Olij, maar na 27 minuten had de Kroaat alsnog reden tot juichen: 0-1. PSV had daarmee de dik verdiende voorsprong te pakken. De bezoekers kregen vervolgens mogelijkheden om nog voor het einde van de eerste helft afstand te nemen, maar gingen niet goed met de kansen om. Dat leken Bosz en zijn spelers een paar minuten voor de rest te moeten bekopen met de gelijkmaker. Tobias Lauritsen leek Walter Benítez met een kopbal te verschalken, maar zijn inzet belandde in het zijnet.

De openingsfase van de tweede helft was een achtbaan van emoties voor PSV. Na een overtreding op Tillman leken de Eindhovenaren al snel de uitgelezen mogelijkheid op de 0-2 te krijgen, maar na ingrijpen van de VAR draaide scheidsrechter Serdar Gözübüyük zijn beslissing terug. Niet veel later ontploften Het Kasteel én de Johan Cruijff ArenA: Sparta glipte er doorheen via Gjivai Zechiël de huurling van Feyenoord schoot beheerst binnen: 1-1. Van paniek was echter geen sprake bij PSV, dat via een mazzelgoal van Luuk de Jong zes minuten na de Spartaanse gelijkmaker opnieuw de leiding nam. PSV wilde voorkomen dat Sparta opnieuw terug in de wedstrijd kon komen, maar een inzet van Saibari werd nog voor de doellijn weggewerkt door een Spartaan.

Sparta maakte zelf nog kans op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal en bleef, waar het kon, jagen op een gelijkmaker. De bevrijdende 1-3 liet lang op zich wachten, maar zeven minuten voor tijd viel die alsnog: Tillman schoot van dicht bij hard binnen en gooide het duel en daarmee ook de titelstrijd definitief in het slot.

Ajax - FC Twente (2-0)

Door de dramatische ontknoping tegen FC Groningen had Ajax de landstitel niet meer in eigen hand. Het enige wat de Amsterdammers in de thuiswedstrijd tegen FC Twente konden doen was (zo snel mogelijk) scoren en hopen dat Sparta wat kon uitrichten tegen PSV. Ajax, sterk gewijzigd ten opzichte van afgelopen woensdag, begon goed en zocht meteen de aanval. Écht grote kansen leverde dat niet op, maar na 28 minuten lag de bal toch in het net. Een scherp aangesneden vrije trap van Youri Regeer werd door Jordan Henderson succesvol verlengd: 1-0. Op dat moment was er nog niet gescoord in Rotterdam, waardoor Ajax de koppositie overnam van PSV. Maar dat was niet voor lange duur. Ook de toeschouwers in de Johan Cruijff ArenA kregen door dat de Eindhovenaren snel na de treffer van Henderson zelf ook toesloegen.

Het is overigens niet zo dat Ajax vrij z’n gang kon gaan tegen FC Twente. De Tukkers lieten in de eerste helft niet heel veel zien, maar waren via een kopbal van Ricky van Wolfswinkel wel heel dicht bij een doelpunt. Remko Pasveer hield de spits van FC Twente met een knappe redding van scoren af. Heel veel meer had Pasveer niet te doen, maar Ajax vergat de 2-0 te maken. Steven Berghuis was voor de rust nog het dichtst bij een treffer, maar hij kreeg een inzet met zijn mindere rechterbeen niet tussen de palen. Gejuicht werd er in de eerste helft nog wel: óók in Amsterdam dacht men dat Lauritsen Sparta naast PSV had gekopt. Dat was dus niet het geval.

In het eerste kwartier na de rust had de Johan Cruijff ArenA twee keer reden tot juichen. Vlak nadat Zechiël de gelijkmaker binnen had geprikt tegen PSV, leek Wout Weghorst Ajax op een comfortabele voorsprong te schieten. De supersub trof vrijwel meteen na zijn invalbeurt raak, maar Henderson stond in de aanloop naar het doelpunt buitenspel: géén 2-0 dus. Vlak daarna was het in Rotterdam wél raak, voor Ajax aan de verkeerde kant. In Amsterdam viel er in het restant van de tweede helft niet overdreven veel meer te beleven. Bij Ajax vloeide het geloof langzaam maar zeker weg. FC Twente kreeg daardoor mogelijkheden via Sem Steijn en Van Wolfswinkel, maar de topscorer van de Eredivisie schoot in kansrijke positie over het doel en laatstgenoemde zag zijn kopbal van dichtbij gepakt worden door Pasveer.

Het slotstuk was dan toch voor Weghorst, die er op de valreep nog 2-0 van maakte. Het was zijn tiende competitietreffer van het seizoen, waarmee hij clubtopscorer is geworden.

𝗣𝗦𝗩 𝗜𝗦 𝗟𝗔𝗡𝗗𝗦𝗞𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗘𝗡 𝟮𝟬𝟮𝟰/𝟮𝟱 🏆🤩



Een comeback van ongekend formaat! 👏 pic.twitter.com/5Mm11tsh2P — FCUpdate.nl (@FCUpdate_nl) May 18, 2025

