De transferzomer van FC Utrecht: dit staat te gebeuren in de Galgenwaard

Het reguliere seizoen in de Eredivisie is voorbij, dus kan de blik vooruit op de transferperiode. Wat kunnen we verwachten als de transfermarkt op 22 juni de deuren opent? FCUpdate gaat in op de transferzomer van iedere Eredivisie-club. Ditmaal is het de beurt aan FC Utrecht, waar de komst van Anthony Correia al voor de eerste grote verandering heeft gezorgd.

Vertrekkers en terugkerende huurlingen

Dat Souffian El Karouani en Gjivai Zechiël volgend seizoen niet meer in de Galgenwaard spelen, staat al vast. El Karouani vertrekt na afloop van zijn contract — vermoedelijk naar Saudi-Arabië — terwijl Zechiël terugkeert naar Feyenoord na een indrukwekkend huurjaar waarin hij uitgroeide tot clubtopscorer.

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Ook Nick Viergever neemt afscheid. De ervaren verdediger wilde graag nog een seizoen door, maar FC Utrecht besloot zijn aflopende contract niet te verlengen. Na vier seizoenen en 129 wedstrijden komt daarmee een einde aan zijn periode in de Domstad.

Voor Can Bozdoğan lijkt hetzelfde scenario in de maak. De middenvelder zag zijn speeltijd afnemen en behoorde tegen Ajax zelfs niet meer tot de wedstrijdselectie. Een vertrek lijkt onvermijdelijk. Jesper Karlsson werd gehuurd van Bologna en gaat weer naar Italië.

De speler die mogelijk voor de grootste transferinkomsten kan zorgen, is Yoann Cathline. Concrete interesse ontbreekt vooralsnog, maar de Franse buitenspeler geldt als een van de meest waardevolle spelers in de selectie.

Daartegenover staat dat FC Utrecht al enkele zaken heeft afgerond. Ángel Alarcón werd definitief overgenomen van FC Porto en tekende tot medio 2029. Ook Artem Stepanov blijft nog een seizoen, aangezien zijn huurdeal met Bayer Leverkusen werd verlengd inclusief optie tot koop. Daarnaast versterkte FC Utrecht zich recent met de negentienjarige verdediger Jamie Schuldes, die transfervrij overkwam van RB Leipzig.

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Een flink aantal spelers keert bovendien terug van een verhuurperiode. Davy van den Berg komt terug van Luton Town, Noah Ohio van Real Valladolid, Neville Ogidi Nwankwo van Telstar, Miliano Jonathans van Excelsior, Jesse van de Haar van SK Beveren en Tom de Graaff van PEC Zwolle. Vooral Ogidi Nwankwo lijkt een serieuze kanshebber om zich direct bij de eerste selectie te voegen. De verdediger maakte indruk bij Telstar onder Anthony Correia en zijn komst naar de hoofdmacht lijkt vrijwel zeker.

Verdediging en middenveld

Mike van der Hoorn staat open voor een langer verblijf en ook de club wil door met de ervaren verdediger. Een nieuw contract lijkt daardoor een kwestie van tijd. Onder de lat oogt de situatie rustig. Ondanks geruchten over belangstelling voor Vasilis Barkas lijkt een vertrek voorlopig niet aan de orde. De Griek voelt zich thuis in Nederland.

Op het middenveld liggen de kaarten anders. Bozdoğan lijkt onderweg naar de uitgang en ook Zidane Iqbal staat nadrukkelijk op de nominatie om te vertrekken. De Iraaks international beschikt nog over een contract, maar na zijn verbanning naar Jong FC Utrecht lijkt een breuk voor alle partijen de meest logische uitkomst.

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Mogelijke inkomende transfers

FC Utrecht wordt ondertussen gelinkt aan diverse namen. De club heeft een bod uitgebracht op Joris van Overeem van sc Heerenveen, maar dat werd afgeslagen. Verder hoopt Correia op de komst van Guus Offerhaus, met wie hij samenwerkte bij Telstar.

Boy Kemper staat al langer op de radar als mogelijke opvolger van El Karouani op de linksbackpositie. Ook Kaj Sierhuis wordt genoemd, maar juist in de voorhoede beschikt Utrecht al over een overvloed aan opties met Stepanov, David Min, Jesse van de Haar, Noah Ohio (wel geblesseerd tot eind dit jaar) en mogelijk Sébastien Haller.

Bij Haller, wiens contract deze maand afloopt, moet nog een definitieve beslissing worden genomen. De Ivoriaan liet in de slotfase van het seizoen zien wat hij kan betekenen wanneer hij fit is. Een scenario waarbij hij de voorbereiding meedraait en daarna wordt beoordeeld, lijkt zeker niet uitgesloten.

Voor Anthony Correia lijkt de opdracht helder. De basis van de selectie staat grotendeels overeind, maar het middenveld vraagt om keuzes en mogelijk versterkingen. Bovendien zal FC Utrecht moeten bepalen welke teruggekeerde huurlingen daadwerkelijk een toekomst hebben in de Galgenwaard.

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